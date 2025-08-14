Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Dictan siete días detención preliminar a colombianos que realizaban presuntos trabajos de topografía en Santa Rosa de Loreto

Momento de la detención de los ciudadanos colombianos.
Momento de la detención de los ciudadanos colombianos. | Fuente: RPP
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

El juez César Vela determinó que es necesario que los extranjeros estén en el país mientras duren las investigaciones fiscales. Mientras tanto, el presidente colombiano Gustavo Petro calificó de “ilegal” la detención de sus conciudadanos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar contra los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez y John Amia, quienes fueron intervenidos el martes pasado mientras realizaban supuestos trabajos de topografía en el puerto del distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia loretana de Mariscal Ramón Castilla.

El juez César Vela Flores, del Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Ramón Castilla, aceptó así el requerimiento fiscal e impuso la detención preliminar contra los extranjeros, investigados por el delito de atentado contra la soberanía nacional, en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera.

El magistrado estableció que es necesario que los extranjeros se encuentren en la jurisdicción nacional para que la Fiscalía pueda realizar las diligencias, a fin de aclarar los hechos.

“Se evidencia de manera objetiva que los imputados, en caso de ser hallados responsables del ilícito penal que se les atribuye, podrían huir del accionar de la justicia…”, señaló el magistrado durante la audiencia.

El juez también dispuso que el plazo detención preliminar se cuente desde el martes, por lo que ambos extranjeros deberán ser liberados el próximo 19 de agosto.  

Petro calificó como "ilegal" y "secuestro" la detención de dos ciudadanos colombianos

Mientras tanto, el presidente colombiano Gustavo Petro calificó como "ilegal" y "secuestro" la detención de dos ciudadanos colombianos por hacer aparentes trabajos topográficos en el distrito Santa Rosa de Loreto.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de 'X', el mandatario colombiano volvió a sostener que Colombia no reconoce la isla Chinería como territorio peruano.

"La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo con el Protocolo de Río de Janeiro", escribió.

Según declaraciones de los abogados, ambos extranjeros pertenecen a un consorcio colombiano llamado El Muelle y se encontraban realizando trabajos preliminares para la construcción de un muelle en LeticiaColombia. 

Sin embargo, las autoridades de Migraciones confirmaron que no tenían la autorización necesaria para realizar sus labores en territorio peruano.

Te recomendamos

Entrevistas ADN

Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, afirmó en declaraciones a RPP que "no hay nada que discutir con Colombia" respecto a la territorialidad peruana de la isla Chinería, en la triple frontera, en respuesta a las expresiones del presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Santa Rosa de Loreto Loreto Colombia Gustavo Petro Isla Chinería

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA