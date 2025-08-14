Dictan siete días detención preliminar a colombianos que realizaban presuntos trabajos de topografía en Santa Rosa de Loreto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar contra los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez y John Amia, quienes fueron intervenidos el martes pasado mientras realizaban supuestos trabajos de topografía en el puerto del distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia loretana de Mariscal Ramón Castilla.

El juez César Vela Flores, del Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Ramón Castilla, aceptó así el requerimiento fiscal e impuso la detención preliminar contra los extranjeros, investigados por el delito de atentado contra la soberanía nacional, en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera.

El magistrado estableció que es necesario que los extranjeros se encuentren en la jurisdicción nacional para que la Fiscalía pueda realizar las diligencias, a fin de aclarar los hechos.

“Se evidencia de manera objetiva que los imputados, en caso de ser hallados responsables del ilícito penal que se les atribuye, podrían huir del accionar de la justicia…”, señaló el magistrado durante la audiencia.

El juez también dispuso que el plazo detención preliminar se cuente desde el martes, por lo que ambos extranjeros deberán ser liberados el próximo 19 de agosto.

Petro calificó como "ilegal" y "secuestro" la detención de dos ciudadanos colombianos

Mientras tanto, el presidente colombiano Gustavo Petro calificó como "ilegal" y "secuestro" la detención de dos ciudadanos colombianos por hacer aparentes trabajos topográficos en el distrito Santa Rosa de Loreto.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de 'X', el mandatario colombiano volvió a sostener que Colombia no reconoce la isla Chinería como territorio peruano.

"La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo con el Protocolo de Río de Janeiro", escribió.

Según declaraciones de los abogados, ambos extranjeros pertenecen a un consorcio colombiano llamado El Muelle y se encontraban realizando trabajos preliminares para la construcción de un muelle en Leticia, Colombia.

Sin embargo, las autoridades de Migraciones confirmaron que no tenían la autorización necesaria para realizar sus labores en territorio peruano.