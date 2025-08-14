Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Hallan cuerpo del menor de edad que desapareció tras entrar al mar en una playa en Ventanilla

Hallan cuerpo de menor de edad que se ahogó en playa de Ventanilla
Hallan cuerpo de menor de edad que se ahogó en playa de Ventanilla | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Hasta el lugar han llegado serenos y personal también de la Policía Nacional, de la comisaría de Ventanilla, a la espera de la llegada del fiscal de turno para ordenar el levantamiento del cuerpo del menor de 16 años, que desaparecio el 6 de agosto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Actualidad
00:00 · 01:59

Luego de varios días de intensa búsqueda, este jueves 14 de agosto fue hallado el cuerpo del adolescente de 16 años, que desde el pasado miércoles, 6 de agosto, fue reportado como desaparecido tras haber ingresado al mar en la playa Costa Azul, en el distrito chalaco de Ventanilla.

Hasta el lugar han llegado serenos y personal de la Policía Nacional, de la Comisaría de Ventanilla, a la espera de la llegada del fiscal de turno para ordenar el levantamiento del cuerpo.

Como se recuerda, a través del rotafono de RPP, su padre Guido Escobedo había pedido ayuda a la Marina de Guerra del Perú para poder encontrar los restos de su hijo.

La familia ya se había resignado a la pérdida de este menor; sin embargo deseaban hallar el cuerpo para darle cristiana sepultura.

"Ustedes comprenderán, como padre, estoy totalmente destrozado. Por favor, ayúdenme con la búsqueda. No cesen. Quiero que esté acá para poder velarle y darle una cristiana sepultura. Por favor, ayúdeme, señores del Gobierno, del Estado. Pido por favor que sigan buscando a mi hijo", aseguró a RPP el pasado sábado Guido Escobedo, padre del menor.

Hallan cuerpo de menor de edad que se ahogó en playa de Ventanilla
Hallan cuerpo de menor de edad que se ahogó en playa de Ventanilla | Fuente: RPP

De acuerdo con información de la familia, el menor de edad desapareció cuando, junto con sus amigos, intentó llegar a un barco varado a unos 30 metros de la orilla de la playa Costa Azul.

Se debe mencionar que la playa Costa Azul de Ventanilla ha sido señalada como una playa no apta para los bañistas y aún así muchas personas continúan acudiendo, arriesgando su vida.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Ventanilla

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA