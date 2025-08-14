Hallan cuerpo del menor de edad que desapareció tras entrar al mar en una playa en Ventanilla

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de varios días de intensa búsqueda, este jueves 14 de agosto fue hallado el cuerpo del adolescente de 16 años, que desde el pasado miércoles, 6 de agosto, fue reportado como desaparecido tras haber ingresado al mar en la playa Costa Azul, en el distrito chalaco de Ventanilla.

Hasta el lugar han llegado serenos y personal de la Policía Nacional, de la Comisaría de Ventanilla, a la espera de la llegada del fiscal de turno para ordenar el levantamiento del cuerpo.

Como se recuerda, a través del rotafono de RPP, su padre Guido Escobedo había pedido ayuda a la Marina de Guerra del Perú para poder encontrar los restos de su hijo.

La familia ya se había resignado a la pérdida de este menor; sin embargo deseaban hallar el cuerpo para darle cristiana sepultura.

"Ustedes comprenderán, como padre, estoy totalmente destrozado. Por favor, ayúdenme con la búsqueda. No cesen. Quiero que esté acá para poder velarle y darle una cristiana sepultura. Por favor, ayúdeme, señores del Gobierno, del Estado. Pido por favor que sigan buscando a mi hijo", aseguró a RPP el pasado sábado Guido Escobedo, padre del menor.

Hallan cuerpo de menor de edad que se ahogó en playa de Ventanilla | Fuente: RPP

De acuerdo con información de la familia, el menor de edad desapareció cuando, junto con sus amigos, intentó llegar a un barco varado a unos 30 metros de la orilla de la playa Costa Azul.

Se debe mencionar que la playa Costa Azul de Ventanilla ha sido señalada como una playa no apta para los bañistas y aún así muchas personas continúan acudiendo, arriesgando su vida.