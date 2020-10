Eduardo Gotuzzo, miembro del Comité de Expertos de COVID-19. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El médico infectólogo Eduardo Gotuzzo, miembro del Comité de Expertos de COVID-19, saludó la reciente decisión del Gobierno de cambiar la prohibición de las restricciones a los adultos mayores en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 por "recomendaciones".



En entrevista con RPP Noticias, el especialista explicó la importancia de que las personas de la tercera edad salgan a caminar para evitar otro tipo de enfermedades. Además, recordó que la tasa de contagios en este sector se debe a que han sido contagiados por sus familiares más jóvenes.

"La tercera edad debe ser evaluada como tal, y estoy de acuerdo en que debe haber una mayor prevención. Uno de los mensajes es que los ancianos no se han descuidado, los que se han descuidado son sus hijos y sus nietos, entonces el mensaje debe ser profundo a esa generación", señaló.

Luego de reiterar que el mensaje no solo debe estar dirigido a los ancianos, sino a sus familiares, el médico infectólogo insistió en que las personas que son más activas tienen una mejor calidad de vida. Agregó que en el país, cuando se da una norma, se debe tener en cuenta sus características.

"Cuando una persona sale a caminar no solo le baja la tensión, se controla mejor la diabetes, su aparato digestivo y pulmonar funciona mejor, pero además su estado de ánimo (...) Creo que todas esas situaciones hay que conocerlas y hacer la división entre el anciano que no se puede mover para ayudarlo, pero el otro grupo que está activo no puede ser manejado de igual manera. Lo que deben hacer los distritos es insistir", explicó.

Gobierno cambia prohibición por recomendación

El Gobierno cambió la prohibición de las restricciones a los adultos mayores en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 por "recomendaciones". Así lo anunció el presidente Martím Vizcarra esta tarde luego de hacer un llamado a la población a mantener las medidas de prevención y recordar que esta enfermedad tiene una alta letalidad en este grupo.



En conferencia de prensa, destacó que "semana a semana" se presenta un descenso de la curva de contagios y de fallecidos por la COVID-19; sin embargo, pidió evitar triunfalismos y comprender que, pese a esta nueva tendencia, se debe tomar medidas especiales para población vulnerable como adultos mayores y niños pese a que estas sea "impopulares".

"Del total de personas que han sido contagiadas, solamente el 17% son adultos mayores; pero, sin embargo, del total de fallecidos, el 70% son adultos mayores. Es decir, de cada 10 personas que han muerto por la COVID, 7 son adultos mayores. Cómo no cuidarlos, cómo no poner especial atención", señaló.

El jefe de Estado recordó que, con el objetivo de resguardar la salud de este sector de la población, el Ejecutivo se vio obligado a adoptar medidas para restringir sus libertades e intentar que no se genere incremento en la tasa de contagios del nuevo coronavirus.

Por su parte, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, compartió información estadística en la que se evidencia que, si bien la mayor cantidad de contagios se da en personas entre 30 y 59 años, la tasa de letalidad aumenta considerablemente en adultos mayores, con más de ocho veces mayor de riesgo de muerte.

Luego de mencionar que en las últimas semanas se han ido flexibilizando estas medidas, Vizcarra señaló que el Consejo de Ministros decidió "cambiar la prohibición por recomendación" y hacer un llamado a la población a mantener las medidas de prevención.

"Hagamos el esfuerzo juntos, no con una prohibición radical de parte nuestra, sino con un trabajo conjunto, una recomendación, pero dado que esas son las cifras, dado que del 100%, 70% de los fallecidos son adultos mayores, por favor mucha responsabilidad en el comportamiento de todos los ciudadanos, en especial de los adultos mayores", mencionó.

