El Museo Tumbas Reales de Sipán era uno de los más visitados, ahora se implementan los protocolos de seguridad para que próximamente pueda reabrir. | Fuente: RPP / Archivo

Más de 116 millones de soles es el cálculo de pérdidas económicas en el sector turismo en la región Lambayeque debido a la pandemia por la COVID-19, informó el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Julio Fernández.

El funcionario precisó que hasta el momento 40 empresas, entre ellas seis agencias de viajes, cerraron al no contar con presupuesto para pagar a su personal y tener créditos bancarios.

“Hay empresas que tienen préstamos hipotecarios, tienen locales alquilados, tienen personal que tienen que pagar, agua y luz, y no pueden asumirlo porque no hay. No todos tienen clientes corporativos, sino que también no hay turistas, esto trae como consecuencia que no puedan continuar y tienen que cerrar”, señaló.

En la fase cuatro de la reactivación económica, el 15 de octubre se tiene planeado reabrir los sitios arqueológicos de Ventarrón, Huaca Chotuna Chornancap, Huaca Rajada Sipán y Túcume. Mientras tanto, los seis museos de Lambayeque todavía no tienen fecha para reanudar sus actividades, pues aún no cumplen los protocolos, informó el gerente Fernández.

En la región existen 245 restaurantes formalizados, pero la mayoría también se encuentran en crisis, ante la poca asistencia de público a sus locales y algunos no cuentan con presupuesto para implementar el servicio de delivery.

Las empresas relacionadas al turismo han tenido que reinventarse y ofertar sus servicios a clientes corporativos de empresas, debido a la ausencia de turistas.

Zaña ha sido reconocido por la Unesco como sitió de la memoria de la esclavitud y también como el distrito afroperuano del bicentenario. | Fuente: RPP Noticias

En Zaña se implementan protocolos de seguridad

La Gerencia Regional de Turismo informó que los centros turísticos del distrito de Zaña han implementado todos los protocolos de bioseguridad para retomar la atención a los turistas nacionales y extranjeros.

Las autoridades visitaron la Iglesia La Merced y el Convento San Agustín y verificaron que se han colocado alfombras con lejía, lavaderos de manos, alcohol y otras medidas para proteger a los visitantes.

Además, ya están listas las medidas de seguridad en el Museo Afroperuano, donde se alberga los instrumentos más valiosos de la época de la esclavitud; valores étnicos y de identidad cultural que la hacen única en toda la región Lambayeque.

Zaña no solo ha sido reconocida por la Unesco como sitió de la memoria de la esclavitud, sino también como el distrito afroperuano del bicentenario.

El Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque aún no tiene fecha para reanudar su atención. | Fuente: RPP Noticias

Los atractivos turísticos que Lambayeque tiene

Sumado a los atractivos que se ubican en el distrito de Zaña, Lambayeque cuenta con seis museos arqueológicos: Tumbas Reales de Sipán, el Museo de Sitio de Túcume (aquí se ofrecía turismo vivencial e incluso una ruta en bicicleta), Museo Huaca Rajada Sipán, el Museo Chotuna Chornancap, Museo Nacional Bruning y el Museo Nacional Sicán.

Esta región norteña también tiene áreas naturales protegidas, que son muy visitas, como el Bosque de Pómac, el Refugio de Vida Silvestre Laquipampa y los Jagüeyes de Mayascón (ubicado en el distrito de Pítipo, provincia Ferreñafe) los cuales estuvieron generando nuevos circuitos turísticos, pero a causa de la pandemia todo se paralizó.

El balneario de Pimentel, las playas de Puerto Eten y Media Luna son parte de la enorme lista de los atractivos turísticos que se ubican en Lambayeque.