Los pueblos de la Amazonía peruana denuncian que para llegar hasta el establecimiento de salud más cercano tienen que caminar horas. La imagen muestra parte de la comunidad nativa Patria Nueva, en la región Ucayali. | Fuente: Carolina Rodríguez Alzza

La pandemia del nuevo coronavirus no solo ha evidenciado los elevados niveles de desigualdad social en el país, sino también la precariedad del sistema de salud pública. La actual crisis sanitaria golpea a los estratos socioeconómicos menos prósperos y amenaza la supervivencia de los pueblos indígenas de la Amazonía, un sector excluido y marginado históricamente.

Desde hace décadas, la explotación petrolera y minera, la deforestación de miles de hectáreas de bosques y el tráfico de terrenos han afectado la vida y la salud de los pueblos indígenas amazónicos. Ahora, ante la emergencia internacional, los especialistas consultados por RPP alertan de los riesgos y el peligro para muchas de estas comunidades.

El pasado 6 de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en un joven de 25 años que había retornado al país de un viaje de vacaciones por Europa. Diez días después, el Gobierno decretó el aislamiento social obligatorio para contener la expansión del patógeno. Ante ello, los pueblos indígenas amazónicos, entre ellos los de Mishkiaquillo, en la región San Martín; Chipe, en Amazonas; y Monte Salvado, en Madre de Dios, decidieron, entre otras cosas, cerrar sus fronteras para impedir la entrada de foráneos a sus territorios.

Esta medida de contención, sin embargo, no está acompañada de otras que son sumamente esenciales para responder al avance exponencial de la pandemia. Así, una de las lecciones que nos trae bajo el brazo la coyuntura es la necesidad de contar con sistemas de salud fuertes. Y, en este aspecto, el Perú muestra serias debilidades pese al milagro económico de la última década. Para la antropóloga Frederica Barclay, del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos-Perú Equidad, el virus desnuda la falta de servicios de salud en las áreas habitadas por los pueblos indígenas. "No tienen a dónde acudir si llegan a contagiarse. No hay una estructura sanitaria que pueda responder a este problema", advirtió.

Incluso, en los centros de salud existentes hay déficit crónico de personal especializado y desabasto de medicinas. "Las postas de salud no tienen oxígeno, la mayor parte no tienen médicos, solamente técnicos; y en algunos casos, si tienen suerte, hay obstétricas". Una vez más, el Estado deja solos a las familias indígenas amazónicas.

Este abandono del Estado ha incidido negativamente en el bienestar y esperanza de vida de la población indígena amazónica, conformada por 44 etnias agrupadas distribuidas en 11 regiones (Loreto, Ucayali, Amazonas, Junín, Pasco, San Martín, Cusco, Madre de Dios, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho).

Las enfermedades de la pobreza y el abandono del Estado

La profesora principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Luisa Elvira Belaunde, sostiene que la COVID-19 muestra los grandes problemas sociales –violencia de género– y de salud "que escondíamos". La investigadora y autora de Sexualidades amazónicas. Género, deseos y alteridades (2018) explicó que los pueblos indígenas amazónicos presentan perfiles epidemiológicos desfavorables debido a su baja respuesta inmunológica a enfermedades externas. "La gripe, por ejemplo, es una de las enfermedades que los ha diezmado durante los siglos pasados".

El III Censo de Comunidades Nativas 2017 concluye que la tuberculosis, la malaria, la desnutrición, la neumonía, el paludismo, fiebre amarilla, el dengue y la hepatitis A, B, C, son las que más afectan a los miembros de la población originaria asháninka (Madre de Dios, Junín, Pasco), Kukama Kukamiria (Loreto) y Awajún (Loreto, Ucayali).

Al examinar la actual crisis, Ruth Buendía, quien en 2014 ganó el prestigioso premio internacional Goldman (equivalente al premio Nobel del medio ambiente), cree que el Estado "no tiene plan ni estrategia" para responder a la amenaza creciente que representa el coronavirus para las comunidades nativas, como las de Pampa Alegre, Quempiri, Sampitiari, Potsoteni y Caperucia (región Junín). "Si la COVID-19 entra a las comunidades y se expande, entonces habrá un exterminio de sus poblaciones mayores", alertó la activista en defensa del medio ambiente y presidenta de la Central Asháninka del Río Ene (CARE).



La semana pasada, el jefe del Estado admitió que su gobierno no está atendiendo adecuadamente a las comunidades amazónicas y andinas ante el problema sanitario. "Las comunidades nativas son ahorita –y hay que reconocerlo– un sector que no está siendo atendido como debiera, y tenemos que corregirlo en el menor tiempo posible".

Luisa Elvira Belaunde cree, por otro lado, que este escenario complejo es el momento crucial para que las empresas mineras y de hidrocarburos que operan en territorio amazónico demuestren si trabajan o no para el bienestar de los peruanos. Dichas compañías –explicó–podrían actuar coordinadamente con el Ejecutivo para poner a disposición sus medios de transporte (helicópteros, aviones, botes) para el traslado de medicamentos y alimentos a favor de los sectores vulnerables. "Si las compañías se lavan las manos estarán demostrando claramente cuáles han sido sus verdaderas intenciones hacia los pueblos indígenas".

Sea como sea, la pandemia ha abierto, de algún modo, la caja de los males de la sociedad peruana: la enorme inequidad social, la discriminación de clase, un mercado de trabajo con un exiguo o nulo nivel de protección social, etc. ¿Qué factor podría, por tanto, explicar las diferencias en el acceso a la salud entre peruanos en pleno siglo XXI?

"Es consecuencia del centralismo del Perú, que viene desde la época del virreinato, y que puede expresarse con una triste frase: Lo que no sucede en Lima, no sucede en ninguna parte. Lo vivimos durante el terrorismo, en las muertes por el frío en las zonas altoandinas, en la lentitud en las labores de reconstrucción del terremoto en el sur, en las inundaciones del norte y ahora último con el dengue, el zika, la malaria y la chikungunya. Debido a que eso no sucede en Lima, es como si no existiera", señaló el doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP.

La exorbitante expansión económica que experimentó el Perú en la última década –tildada por algunos académicos como la nueva prosperidad falaz– no se tradujo en la edificación de un sistema sanitario fuerte, eficiente y de calidad en las regiones amazónicas debido –dijo el especialista en salud pública– al "olvido negligente" por parte del Estado de las comunidades nativas. "Para los gobernantes, Lima es el Perú o, al revés, el Perú es Lima, y el resto (incluyendo sus pobladores), no existen, y al no existir, no requieren centros ni programas de salud".