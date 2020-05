Ministerio de Salud realizó tamizaje contra Covid-19 en Mercado N° 3 de Surquillo. | Fuente: Flickr MINSA

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció este sábado en conferencia en vivo que el Ejecutivo continúa con las visitas inopinadas a mercados y centro de abasto en la ciudad de Lima. Luego que el Mercado de Caquetá, en San Martin de Porres, presentara 163 casos positivos a la COVID-19, el mandatario informó de otra visita al Mercado San Felipe de Surquillo.

"De 631 personas que fueron muestreadas, ¿saben cuántos dieron positivo al COVID-19? 261 positivos, más del 40% de contagiados. Este es el riesgo que tenemos en los mercados si no respetamos el distanciamiento, las normas de limpieza para ir y comprar artículos de primera necesidad", dijo Martín Vizcarra.

El Mercado San Felipe se encuentra en Surquillo, y fueron muestreadas 631 personas, de las cuales el 40% dio positivo al COVID-19 (261 personas). | Fuente: Google Maps

PLAN DE MERCADOS

Ante las preocupantes cifras en centros de abasto de la capital, el presidente Martín Vizcarra señaló que la solución no es cerrar mercados, si no presentar un plan de mercados para garantizar las medidas de salubridad que no pongan en riesgo la salud de los ciudadanos que asistan a realizar sus compras. Este plan delega la responsabilidad a los alcaldes, pero con los lineamientos del Ejecutivo.

"Ya tenemos un plan para Lima para replantear la forma de funcionar de los mercados. Con estas dos muestras ya no es necesario que vayamos uno por uno a los mercados. Entonces, con los alcaldes, que son los responsables directos de los mercados, replantearemos la forma de funcionar de los mercados", comentó.





Ministro Victor Zamora participó de visita sorpresa al Mercado N° 3 de Surquillo. | Fuente: Flick MINSA

MERCADOS ITINERANTES

Una de las alternativas, además del plan de mercados, según Vizcarra es el impulso de mercados itinerantes, de los cuales el ministerio de Agricultura ya impulso 200 a nivel nacional.



"El ministerio de Agricultura, antes de tener esta cifra, ya había planteado una propuesta de 900 mercados itinerantes cumpliendo las medidas de seguridad. Ya ha implementado 200 de los 900. Vamos a seguir trabajando en ello, no solo en los itinerantes, sino en los antiguos", agregó Martín Vizcarra.