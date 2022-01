Cevallos destaca llegada de dosis para niños | Fuente: Foto: AFP / Video: RPP Noticias

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que los menores entre 5 y 11 años que se vacunarán desde este lunes 24 de enero contra la COVID-19 podrán acudir acompañados de un adulto o tutor y no necesariamente en compañía de sus padres. En cualquiera de estos casos, precisó, se tendrá que presentar el documento de identidad y firmar el consentimiento.

"No es necesario, no es imprescindible, que concurran con los padres, puede ir con un adulto o con un tutor que los acompañe, y esto se da, primero, porque la vacuna es un derecho del niño, independientemente de la voluntad de los padres, pero además porque muchos padres no pueden ir por razones laborales y distintas imposibilidades que existen", indicó.

"El niño tiene que ir con su documento de identidad, firmar un consentimiento informado el adulto que lo acompaña y se procede a la vacunación. No hay contraindicaciones, salvo que haya reacciones alérgicas previas a algunos de los componentes de la vacuna, pero en general los niños con comorbilidades pueden vacunarse tranquilamente", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, el ministro Cevallos destacó la reciente llegada del primer lote de 996 mil dosis de la vacuna pediátrica contra la COVID-19 del laboratorio Pfizer, que permitirá que desde el lunes 24 se inicie la vacunación a los niños y niñas de 5 a 11 años.

"Es un evento muy importante, trascendente, por diferentes razones. En primer lugar, porque significa un avance sustancial de nuestro país, nos pone entre los países que más han avanzado en la vacunación, también en este grupo etario empezamos a lograr la cobertura y nos va a fortalecer en este deseo que tenemos del reinicio de clases lo más pronto posible", destacó.

"Va a asegurar que los niños puedan ir con más tranquilidad, sintiéndose más protegidos, a compartir con sus compañeros en este espacio de socialización que les ha sido negado todo este tiempo. Esta es la primera cosa importante de la vacunación que inicia el lunes: el regreso a clases, la posibilidad de tener a los niños más protegidos", agregó.

El titular del Minsa precisó que, si bien la variante ómicron de la COVID-19 produce varios casos leves de esta enfermedad, también se han registrado complicaciones en la salud de los menores, por lo cual destacó la necesidad de que esta población sea vacunada para protegerse frente a esta y otras variantes.

"Es un avance sustancial en la lucha por la salud en nuestro país esta vacunación que se inicia el lunes y que esperemos que los padres la respalden con todas fuerzas. Las posibilidades de complicación con estas vacunas son mínimas y son mucho más las ventajas de tener a los niños de la casa vacunados contra la COVID-19", resaltó.

Esta noche llegó el primer lote de 996 000 vacunas pediátricas contra la #COVID19 para menores de 5 a 11 años. El presidente de la República, Pedro Castillo, y el viceministro, Augusto Tarazona, recibieron las vacunas y anunciaron que el lunes 24 de enero inicia la vacunación. pic.twitter.com/fuMQcpDDlv — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) January 22, 2022

Así se realizará la vacunación a los menores

El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que el plan de vacunación contra la COVID-19 a menores entre 5 y 11 años, que inicia este lunes 24 de enero, se realizará en instituciones educativas, hospitales y casa por casa.

En declaraciones a la prensa tras recibir el primer lote de 996 000 vacunas pediátricas del laboratorio Pfizer, el mandatario precisó que ya se estableció un cronograma de atención para el desarrollo del proceso de inmunización a los menores.

"El plan de vacunación se realizará de manera ordenada en instituciones educativas, hospitales, centros de salud y casa por casa. Ya se ha establecido un cronograma de atención para que el proceso de inmunización de los niños sea de manera segura eficiente y ordenada", sostuvo.

Añadió que avanzar con la inmunización de los menores es un paso fundamental para el retorno de las clases presenciales en los colegios, por lo que hizo un llamado a los padres de familia a que lleven a los niños a vacunarse, con el apoyo de las autoridades locales y regionales.

"Avanzar con la inmunización de los niños es fundamental para garantizar el retorno a la presencialidad de los colegios en este marzo próximo y recuperar la educación, recuperar los aprendizajes para tener nuevas generaciones que miren hacia adelante", agregó.

El jefe de Estado dijo que este primer lote se empleará para inocular a los menores con diversas enfermedades y que el segundo lote, que consiste de otras 996 000 dosis, llegará el próximo viernes 28 de enero. En tanto para febrero, marzo y abril llegarán 448 000 dosis por semana.

"En este primer grupo se encuentran menores con síndrome de Down, enfermedades raras y con trastornos mentales, en espera y con trasplantes de órganos, pacientes oncológicos, con obesidad, diabéticos, hemodiálisis, enfermedades crónicas, con TBC, entre otras enfermedades", indicó.

