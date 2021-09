Minsa advierte la posible llegada de una tercera ola. | Fuente: Foto: Minsa / Video: RPP Noticias

El doctor Pedro Riega, especialista en salud pública, advirtió que existen estimaciones oficiales sobre la posibilidad de que en el Perú se registre un millón y medio o dos millones de casos de COVID-19 en una eventual tercera ola, donde, además, se generarían entre 250 y 500 mil hospitalizaciones y entre 40 y 80 mil muertes.

En entrevista con RPP Noticias, el especialista en medicina preventiva precisó que la severidad de esta eventual tercera ola dependerá de factores como cuan abrupta pueda ser su aparición y la aceleración de este proceso; no obstante, señaló que "puede aparecer en cualquier momento" pese a que el país se encuentra en el momento más bajo de la pandemia.

"Es el momento en el que debemos prepararnos más. La tercera ola en países donde está avanzando la vacunación afecta principalmente a aquellas personas que no están vacunadas, ya sea porque toman la decisión de no hacerlo, o porque no ha llegado todavía su grupo etario. Tendríamos que esperar una mayor afección en grupos de menor edad", indicó.

Para el exsubjefe del Instituto Nacional de Salud (INS), el Gobierno debe acelerar el proceso de vacunación y destacó, además, que se realicen estrategia para reforzar la protección a las comunidades indígenas y la necesidad de convencerlos, a través de una mejor estrategia comunicacional, sobre la importancia de la vacunación a toda la población.

"Actualmente tenemos al 30% de la población vacunada con dos dosis y al 50% de la población con una dosis, pero este avance es desigual, e incluso hay cierto desorden que nos preocupa, con relación a algunas iniciativas que vienen tomando los gobiernos regionales, que pueden ser buenas ideas, pero que necesitan un orden", señaló.

Perú puede afrontar una tercera ola de la COVID-19 en unos 20 días

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, declaró que el país puede afrontar una tercera ola de la COVID-19 dentro de unos 15 o 20 días, aunque descartó que el Gobierno se plantee implantar una nueva cuarentena.

"Calculamos la presencia de una tercera ola en los próximos 15 o 20 días, si pudiéramos tener mayor cantidad de vacunas sería fantástico", sostuvo Cevallos durante una reunión con empresarios en Estados Unidos.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) añadió que, por ese motivo, se ha "desplegado una estrategia de acercar el Ministerio de Salud a la población con brigadas para vacunar en distintos lugares del país, con el objetivo de cerrar la brecha de las personas más vulnerables".

El ministro también destacó que Perú ha logrado pasar en un mes y medio de tener "un 14 % de la población objetiva vacunada, a tener más del 33 % de ciudadanos vacunados con las dos dosis".

"Es un avance muy rápido y tenemos que agradecer a las empresas que han llegado puntualmente con las vacunas", acotó.

El Minsa informó que, hasta el pasado martes, se han aplicado 24,1 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 y 9,56 millones de personas ya tienen ambas dosis.

