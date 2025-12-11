¿Cuál es la percepción de los peruanos sobre los vínculos entre la corrupción y economías ilícitas?: Esto dice encuesta nacional

La XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética 2025 ha sido posible gracias a Ipsos, con el apoyo de la GIZ, el Instituto Bicentenario y Rainforest Foundation Norway, y en alianza para su difusión y análisis con Apoyo Consultoría, Grupo RPP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El 94 % de los peruanos cree que la corrupción está vinculada con las economías ilícitas, de acuerdo con la XIII Encuesta nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética 2025.

La encuesta, realizada por Ipsos con el apoyo de la GIZ, el Instituto Bicentenario y Rainforest Foundation Norway, y en alianza con Apoyo Consultoría, Grupo RPP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala también que el 5 % contestó no creer ello.

Asimismo, indica que los peruanos tienen claro el vínculo entre la corrupción y las economías ilícitas, pero 2 de cada 5 las ven como única vía de subsistencia en sus regiones.

Los resultados de la encuesta señalan que el 56 % considera que las economías ilícitas son la única opción de conseguir trabajo para algunas personas en su región, mientras que el 41 % está en contra de ello.

La encuesta también recoge la opinión de la ciudadanía sobre la deforestación y la tala ilegal, con un 56 % de los peruanos que señala como problemas muy graves que afectan a nuestro país.

Además, el 89% los encuestados creen que el Estado peruano no hace lo suficiente para enfrentar la deforestación y la tala ilegal.

Esta situación no varía mucho en cuanto a la minería ilegal, pues el 60 % de los encuestados señalan que ello es un problema muy grave que afecta al país, mientras que el 92 % de los encuestados creen que el Estado peruano no hace lo suficiente para enfrentar la minería ilegal.