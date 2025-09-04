Cusco: presentan expediente técnico para mejorar 90 kilómetros de vía entre las provincias de Paruro y Chumbivilcas

El proyecto de infraestructura transformará las condiciones de transporte y conectividad en la zona sur de la región, beneficiando a más de 100 000 habitantes de las provincias de Paruro y Chumbivilcas.

El Gobierno Regional del Cusco anunció que 90 kilómetros de la carretera Abra Ranraccasa-Paccaritambo-Desvío Ccapacmarca será asfaltada, en un plazo de ejecución de 39 meses, con una inversión de S/ 539 millones.



Las autoridades subnacionales presentaron el expediente técnico del proyecto de ‘Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular de la Carretera Departamental CU-119 Tramo I: Emp. CU-117 (Abra Ranraccasa) – Paccaritambo – Emp. PE-3SY (Desvío Ccapacmarca)’, que beneficiará a más de 100 000 habitantes de las provincias de Paruro y Chumbivilcas.



En un comunicado, la entidad regional explicó que el documento establece el rediseño geométrico, la rehabilitación del afirmado, la implementación de pavimento asfaltico con fibra de polímeros para mejorar sus propiedades mecánicas, la durabilidad, la resistencia a la deformación y la vida útil del pavimento, la instalación de tecnologías avanzadas para la señalización, así como seguridad vial y la construcción del nuevo puente Tincoc.



El área de intervención comprende los distritos de Yaurisque, Paruro, Paccaritambo, Ccapi y Ccapacmarca, precisó.



Durante la presentación de la carpeta técnica, el gobernador Werner Salcedo Álvarez declaró que el desarrollo de esta infraestructura transformará las condiciones de transporte y conectividad en la zona sur de la región, dinamizando la economía local y mejorando la calidad de vida de miles de familias.



El Gobierno Regional del Cusco aseguró que, con el expediente técnico culminado, ya está listo para dar el siguiente paso: la gestión de financiamiento y ejecución de obra cumpliendo con todos los estándares técnicos, sociales y ambientales que la ley exige.



“Todo esto es resultado de un trabajo articulado entre la Gerencia Regional de Transportes, los equipos técnicos, el respaldo de los gobiernos locales y las comunidades que han confiado en esta gestión”, remarcó.