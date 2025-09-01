Cusco: un policía murió tras asalto a mano armada en zona donde operan mineros informales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un técnico de la Policía Nacional del Perú, identificado como Alfredo Quispe Atayupanqui, es el primer agente muerto a manos de la delincuencia, luego de que al menos seis desconocidos hicieran uso de armas de fuego contra policías en el sector de Kallacancha de la provincia cusqueña de Paucartambo.

Según informó el general Julio Becerra, jefe de la región policial Cusco, indicó que en la zona existe la presencia de minería informal.

Además, sostuvo que el agente policial murió luego de ser evacuado a la ciudad de Cusco, y que su cuerpo presenta al menos un impacto de bala.

"Hemos recibido un reporte de algunos ciudadanos de que habría ocurrido un asalto en Kallacancha, que está maso menos a seis horas de Paucartambo. Ante ese hecho, nosotros hemos acudido, han ido dos grupos, alrededor de 20 efectivos de la Policía, para ver el tema. Los delincuentes se encuentran con efectivos policiales, hay un intercambio de disparos, producto de ello sale herido el técnico de apellido Quispe Atayupanqui, que lamentablemente me acaban de informar que ha perdido la vida producto de estos impactos de bala", declaró Julio Becerra.

Investigación

La Policía indicó que, al momento se han formalizado dos denuncias, que son el robo de dinero de dos locales comerciales en la zona, donde se llevaron 25 mil soles.

"Tenemos dos hechos reportados por los ciudadanos, que uno de ellos tiene una bodega, el otro una ferretería y la denuncia versa sobre que los asaltantes les habrían robado, en un caso 20 mil soles, producto del alquiler de una cancha sintética, en lo que va del año, y en el otro -que es una ferretería- 5 mil soles, producto de los días anteriores. Estamos haciendo todas las investigaciones que correspondan, sobre todo para ubicar a estos delincuentes, que no sólo han hecho esas situaciones allá, sino también ha provocado la muerte a un efectivo de la Policía Nacional", comentó.

Por otro lado, sostuvo que sí se realizan actividades de minería informal en la zona pero que existe una contraposición sobre las denuncias formales.

"[Se habla mucho también en general de que este hecho sería vinculado a la presencia de mineros informales en la zona]. En la zona sí se desarrollan esas actividades, claro que sí, pero tenemos en contraposición la parte formal, que son las denuncias que les he descrito", agregó.

En la actualidad, la policía trabaja para ubicar a los delincuentes, con apoyo de 30 policías que fueron trasladados desde la ciudad imperial a la zona del atraco, indicó el general.

El general de la policía en Cusco, Julio Becerra, sostuvo que, esta situación debe llevar a mejorar la logística con la que trabajan policías, debido a que meses atrás autoridades locales anunciaron la donación de al menos 50 patrulleros para ser distribuidos en las diferentes comisarías de la región imperial.