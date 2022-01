El ministro confirmó que el país ya entró a la tercera ola de la COVID-19. | Fuente: Andina

El decano electo del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, se refirió en torno a la declaración del ministro de Salud, Hernando Cevallos, quien anunció que el país ya se encuentra en una tercera ola de la COVID-19

En conversación con La Rotativa del Aire, este advirtió sobre las falencias que viene cometiendo el Gobierno y que, en muchos casos, se cometieron durante la segunda ola.

"Escuchamos al ministro decir que van a contratar más camas, que harán mas pruebas cuando esto ya se debió haber realizado hace buen tiempo. Estamos repitiendo los mismos errores de la segunda ola", dijo.

Además, señaló que si bien colocar más de 750 puntos a nivel nacional para realizar un descarte, estos deben de contar las pruebas suficientes para la ciudadanía, además que los resultados deben ser rápidos.

"Las largas colas y la desesperación significan la no planificación adecuada. La recomendación es que la medida está bien, pero no hay que generar estos problemas. Basta que una sola persona en la cola esté infectada para que contagie y a todos. Dicen que funcionarán las 24 horas, pero en la realidad eso no es así", apuntó.

También criticó que el Gobierno anuncie que se contratará a más personal médico, puesto que muchos fueron despedidos tras la segunda ola y actualmente ya se encuentran laborando en otro lugar.

Medidas de recomendación

Como recomendación, el decano apuntó a que los centros de vacunación deben de atender hasta las 10 de la noche. "Estamos planteando ampliar el horario de vacunación hasta las 10 de la noche porque hay personas que por trabajo no pueden acudir al horario actual y es necesario que la población se coloque tanto la segunda como la tercera dosis", señaló.

También señaló que el Gobierno y la sociedad civil deben de regalar mascarillas de buena calidad a la ciudadanía, tal y como se hizo al inicio de la pandemia.

"Vemos en los mercados y en las callas que la gente usa mascarilla de mala calidad. El Gobierno y las instituciones privadas o públicas deben de regalarlas como se hizo durante un tiempo y promover usarla correctamente: cubriendo nariz y boca", apuntó.





