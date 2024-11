Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Defensor del Pueblo descarta que procesamiento a policías y militares en sus fueros sea "carta blanca" para el uso de sus armas de reglamento

Tras el desarrollo de la sesión del Consejo de Estado el último martes, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, destacó que luego de la reunión se haya acordado "restaurar el principio de autoridad", sobre todo en entidades como la Policía Nacional y su rol en la lucha contra la delincuencia.

"Necesitamos que la Policía tenga las herramientas correspondientes para poder reaccionar oportunamente contra el crimen, porque eso no se podría hacer a ningún ciudadano excepto cuando uno ve en riesgo su vida o su integridad, sobre todo cuando está ejercitando el control y la seguridad ciudadana que es importante", apuntó en diálogo con RPP.

En esa línea, descartó que esto se trate de dar "carta blanca" a PNP durante el ejercicio de sus funciones, sino que se busca establecer un mecanismo de defensa hacia el efectivo que está cumpliendo un deber cuando enfrenta a la delincuencia y requiere de un sistema de protección.

Precisó que tanto el fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial estuvieron de acuerdo con esta propuesta, la cual buscará materializarse a través de un proyecto de ley al Congreso de la República.

"En este caso será Inspectoría en primera instancia la que define cuál ha sido el nivel de función y de participación, y cuando se cree que es simplemente un delito de función será el fuero militar policial quien la pueda procesar. Pero repito, la fórmula legal siempre tiene que ser garantiza en torno a la persona", relató.

Asimismo, aclaró que este tipo de medidas solo deben aplicarse dentro de estados de emergencia, donde existe un "recorte de derechos respecto a las personas". Aclaró que la aplicación de dicha norma es momentánea y ocurre "en ámbitos determinados territorialmente".

Promoción del país durante APEC

La Defensoría del Pueblo ha recomendado el desarrollo de una campaña masiva e intensiva con miras a la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la cual reunirá a líderes de 21 países miembros de APEC en nuestro país, a fin de difundir las bondades de este importante evento a través de todos los medios de comunicación.

Al respecto, Gutiérrez dijo que la realización de este foro en nuestro país representa un "momento histórico", por lo que se necesita fortalecer y difundir un mensaje "que implique la identidad y fortaleza" de los peruanos en torno a la "unidad nacional".

"Necesitamos aliados que son los medios de comunicación fundamentalmente y no son aliados del Gobierno, son aliados del país. Necesitamos trabajar todo esto, digamos, como política de Estado, no como una política sectorial, no como un tema, sino como una política de Estado en nuestro posicionamiento internacional", indicó.

Gutiérrez comentó que, si la ciudadanía es consciente de lo que se trata de mostrar del Perú al mundo durante el foro, "ninguno se atrevería" a realizar manifestaciones "que pondría en riesgo la imagen de nuestro país".

"Hay que privilegiar como país también un tema de imagen. Uno no puede oponerse a un derecho constitucional que es la protesta, y lo decimos en nuestro comunicado, pero hay que privilegiar y ponderar cuál es lo más importante como país. Nosotros necesitamos crecimiento país y para eso hay que dar mensajes hacia el mundo, que el mundo quiere invertir en el Perú", dijo.