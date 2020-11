Defensoría del Pueblo anunció que están en contacto con los familiares de las dos personas desaparecidas tras la Marcha Nacional. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Ernesto Benavides

Tras la represión policial ocurrida durante la segunda marcha nacional, producida contra el Gobierno del expresidente Manuel Merino de Lama, varias personas fueron reportadas como desaparecidas. De ellas, solo quedan dos por ubicar, según la Defensoría del Pueblo.

En un comunicado, dicha organización dio a conocer que desde el 15 de noviembre empezaron a buscar a “las personas supuestamente desaparecidas” en 16 dependencias policiales, donde no encontraron “ningún manifestante detenido” tras revisar “in situ las carceletas e instalaciones internas”.

Entre las instalaciones que recorrieron, la Defensoría consignó las siguientes: “la Comisaría San Andrés, Cotabambas, Diviac, Asuntos Sociales-Rímac, Alfonso Ugarte, Dircote, División de Extranjería, Unidad de Servicios Especiales, Divreit, Divincri, Depincri San Andrés, Dinoes en Ate, Potao en el Rímac, Pentágono EP, Escuela Militar de Chorrillos y Sede Aramburú PNP”.

En su búsqueda, la Defensoría del Pueblo aseveró que esta se dificulta por “una serie limitación debido a la falta de datos personales”. “Al momento, no se tiene información completa para la ubicación de Luis Fernando Araujo Enríquez. Un caso similar es el de Gabriel Rodríguez Medrano, cuyo nombre no ha podido ser corroborado porque la persona que efectuó la denuncia no nos ha contestado las comunicaciones”, señaló.

#Comunicado Desde @Defensoria_Peru advertimos que quedan dos personas por ubicar y solicitamos comunicación directa con familiares de personas presuntamente desaparecidas para continuar con búsqueda👉https://t.co/Eb7qR1wJ19 #DerechoALaMovilización pic.twitter.com/1ij5EFsEfr — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) November 17, 2020

En ese sentido, la institución hizo un llamado a que los familiares se comuniquen a los números 0800-15170 de la Defensoría del Pueblo, la Línea 100 del Ministerio de la Mujer o la Línea 114 del Ministerio del Interior.

También instó a que se pongan en contacto para que brinden el número de DNI y de celular de las personas desaparecidas a fin de “propiciar la búsqueda mediante georreferenciación de los equipos móviles u otros mecanismos de masiva difusión de información oficial”.

“Hasta el momento hemos recibido directamente solo 7 casos de familiares que nos reportaron la desaparición de sus seres queridos. De los cuales 6 ya fueron resueltos por la aparición de la persona buscada”, añadió la organización.