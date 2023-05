Defensoría del Pueblo rechazó incursión violenta de grupo extremista durante evento de Amnistía Internacional

El grupo extremista autodenominado "Los Combatientes" irrumpió la noche de ayer, jueves, en un evento de la organización Amnistía Internacional (AI) para gritar arengas contra los asistentes e intentar detener la actividad.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado rechazando el accionar violento de dicha agrupación y exigió que se "refuerce la presencia policial" para evitar este tipo de situaciones.

"Rechazamos incursión violenta en evento donde AI presentaba (un) informe. Este tipo de acciones, además de demostrar intolerancia extrema, constituyen delito. Es necesario que se refuerce la presencia policial para proteger a organizadores y personas asistentes", indicó la entidad.

Asimismo, la Defensoría precisó que su personal "se encontraba presente" en el evento y fueron testigos de los actos del referido grupo vinculado a la extrema derecha.

El ataque se produjo cuando la mencionada organización de derechos humanos presentaba en un hotel de la calle Bellavista, en Miraflores, un informe relacionado a las muertes ocurridas durante las últimas protestas en el país.

Hasta ahí, llegaron miembros de "Los Combatientes" que, provistos de megáfonos y parlantes, lanzaron diatribas frente a dicho local. No conforme con ello, una facción ingresó al salón donde se desarrollaba el evento para protagonizar los mencionados actos violentos.

Defensor del Pueblo justificó reunión con "Los Combatientes"

Cabe resaltar que la referida irrupción violenta se realiza días después de que el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se reuniera con miembros de "Los Combatientes" en la sede de la Defensoría.

Al respecto, Gutiérrez Cóndor explicó que se reunió con dicho grupo en momentos en que se encontraban realizando una manifestación frente a la sede de su institución.

"Nosotros hemos estado despachando en la Defensoría y había un grupo de protestantes en el frontis que están gritando con su megáfono y (eso) genera toda una incomodidad en la población", relató.

"Lo que hemos hecho es decirles que una delegación de seis pase para saber qué es lo que desean, porque si ellos hablan por micro, yo pongo un micro al frente y no es lo correcto. Por eso se les ha atendido", agregó.

En ese sentido, señaló que lo estaban criticando por reunirse con "dirigentes cuestionados" cuando su función es "reunirse con todos" y "abrir un nuevo capítulo".

"Si me están cuestionando por haberme reunido, dicen, con unos dirigentes cuestionados; yo creo que hay que abrir un nuevo capítulo. Yo he venido para construir democracia, para hablar de democracia y para vivir en democracia. Eso me obliga a recibir a todos y me obliga a respetar todo tipo de opiniones", indicó.