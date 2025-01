Desde mañana habrá un nuevo oleaje anómalo de fuerte intensidad que afectará la costa norte y centro, advirtió jefe de Oceanografía [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad A partir de mañana habrá un nuevo oleaje anómalo de fuerte intensidad

El jefe del Deparamento de Oceanografía de la dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú, Enrique Barea, informó que desde este viernes 10 de enero se registrará nuevos oleajes anómalos de fuerte intensidad que afectará principalmente a la costa norte y centro del Perú.

“A partir del día 10 de enero, va a suceder otro evento de similares características, de menos duración, pero con una intensidad muy parecida. Vamos a llegar a una fuerte intensidad. Esto quiere decir que vamos a tener hasta el triple de altura de olas de lo que llegan normalmente a las playas”, dijo a RPP.

El especialista detalló que este oleaje anómalo va a afectar principalmente a la zona norte y centro del Perú. “Desde Tumbes hasta San Juan de Marcona. También va a ver un impacto importante de San Juan de Marcona hasta Tacna, pero en menor medida. La afectación principal se da en las playas que tienen una orientación noroeste y en la zona norte la mayoría de las playas tiene esa orientación”, indicó.

Enrique Barea señaló que en las playas de Lima también va a ver un incremento del oleaje y que se dará de forma diferente en cada playa. “Esto es algo que constantemente va a monitorear la Policía Nacional, a través del organismo de salvataje para colocar las banderas correspondientes. También la Marina está atento en cuestión de los puertos para determinar algunas restricciones, cerrarlos totalmente o hacer alguna operación parcial”.

Oleajes anómalos se presentarán hasta marzo

El jefe de Oceanografía indicó que los oleajes anómalos se presentarán hasta marzo, principalmente en la zona norte del Perú. Asimismo, señaló que un fuerte intensidad se caracteriza porque tiene una triple altura de lo normal.

“Fuerte intensidad estamos hablando de un oleaje de triple altura de lo normal. No es que sean tres metros en todo el litoral, como he estado escuchando en algunos medios. Eso no se puede decir en todas las playas del Perú porque cada una tiene sus características particulares que hacen que tenga un oleaje promedio”, afirmó.