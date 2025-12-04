Desde Piura hasta Ica: Senamhi prevé noches frías en la costa peruana por descensos de temperaturas en próximos días

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informó que la costa del país registrará un descenso de temperaturas nocturnas entre el 06 y 10 de diciembre, afectando desde Piura hasta Ica.

Esta condición generará mayor sensación de frío durante la madrugada y primeras horas de la mañana, principalmente en los distritos ubicados cerca del litoral.

Según los especialistas del Senamhi, esta disminución de las temperaturas se debe a la presencia de aguas frías frente a la costa peruana y al ingreso de vientos del sur, factores que favorecerán un incremento de la nubosidad matinal y condiciones más frías.

No obstante, en los distritos alejados del mar no se descarta la ocurrencia de brillo solar hacia el mediodía.

Temperaturas no superarán los 17 grados

Se prevén temperaturas nocturnas entre 14 °C y 17 °C en Piura, entre 14 °C y 16 °C para Lambayeque, entre 14 °C y 16 °C en La Libertad, entre 15 °C y 17 °C para Áncash, entre 14 °C y 16 °C en Lima, y entre 12°C y 16° C para Ica. En tanto, en Lima Metropolitana se esperan temperaturas mínimas entre los 15 °C y 17 °C.

En una nota de prensa, el Senamhi reafirmó su compromiso con brindar información oportuna y confiable sobre las condiciones del tiempo y clima a nivel nacional.

Asimismo, recomendó a la población mantenerse informada a través de la página web institucional, la app Senamhi, y sus canales oficiales en redes sociales, a fin de adoptar medidas de prevención ante los cambios en las condiciones atmosféricas.