SENAMHI: Pronóstico del clima hoy jueves 04 de diciembre 2025

Clima en Lima y regiones para hoy ,jueves , 04 de diciembre
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Consulta el pronóstico del clima hoy en Lima y ciudades del Perú: temperatura actual, sensación térmica, radiación UV, probabilidad de lluvia y reporte oficial del Senamhi actualizado.

¿Cómo es el clima en Arequipa durante el año?

Arequipa presenta un clima templado y seco durante la mayor parte del año, con días soleados y noches frías debido a su altitud. Las temperaturas máximas suelen mantenerse entre 20°C y 25°C, mientras que las mínimas descienden con frecuencia por debajo de los 10°C, especialmente entre junio y agosto. Esta estabilidad convierte a Arequipa en una de las ciudades con mejor clima de la sierra sur.

Durante los meses de verano, de enero a marzo, se presenta la temporada de lluvias con precipitaciones moderadas, aunque no tan intensas como en otras zonas altoandinas. El resto del año prevalece el cielo despejado y un ambiente seco, ideal para actividades turísticas y recreativas al aire libre. Este equilibrio climático es uno de los atractivos más valorados por visitantes nacionales y extranjeros.


¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima
Actualizado 5:00 pm hora Perú
21°

Mayormente soleado

Día 21° • Noche 19°

Máx./Min.
22°/18°
Humedad
77%
Índice UV
1 / Bajo
Viento
19 km/h
Arequipa
Actualizado 5:00 pm hora Perú
16°

Parcialmente nublado

Día 17° • Noche 13°

Máx./Min.
18°/11°
Humedad
46%
Índice UV
1 / Bajo
Viento
18 km/h
Trujillo
Actualizado 5:00 pm hora Perú
21°

Parcialmente nublado

Día 21° • Noche 19°

Máx./Min.
23°/17°
Humedad
76%
Índice UV
1 / Bajo
Viento
14 km/h
Cajamarca
Actualizado 5:00 pm hora Perú
15°

Nublado

Día 16° • Noche 10°

Máx./Min.
19°/6°
Humedad
53%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
16 km/h
Chiclayo
Actualizado 5:00 pm hora Perú
23°

Parcialmente nublado / Viento

Día 23° • Noche 20°

Máx./Min.
25°/18°
Humedad
69%
Índice UV
1 / Bajo
Viento
32 km/h
Piura
Actualizado 5:00 pm hora Perú
29°

Parcialmente nublado / Viento

Día 25° • Noche 24°

Máx./Min.
31°/19°
Humedad
49%
Índice UV
1 / Bajo
Viento
32 km/h
Cusco
Actualizado 5:00 pm hora Perú
14°

Nublado

Día 13° • Noche 10°

Máx./Min.
16°/8°
Humedad
51%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
13 km/h
Iquitos
Actualizado 5:00 pm hora Perú
28°

Nublado

Día 29° • Noche 25°

Máx./Min.
31°/24°
Humedad
79%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
6 km/h
Pucallpa
Actualizado 5:00 pm hora Perú
27°

Nublado

Día 27° • Noche 25°

Máx./Min.
28°/24°
Humedad
82%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
8 km/h
Huancayo
Actualizado 5:00 pm hora Perú
18°

Nublado

Día 16° • Noche 12°

Máx./Min.
20°/7°
Humedad
35%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
15 km/h
Tacna
Actualizado 5:00 pm hora Perú
20°

Nublado

Día 21° • Noche 17°

Máx./Min.
23°/16°
Humedad
63%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
15 km/h
Ica
Actualizado 5:00 pm hora Perú
26°

Parcialmente nublado

Día 25° • Noche 21°

Máx./Min.
29°/16°
Humedad
50%
Índice UV
1 / Bajo
Viento
23 km/h
Tarapoto
Actualizado 5:00 pm hora Perú
27°

Nublado

Día 27° • Noche 25°

Máx./Min.
29°/23°
Humedad
77%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
11 km/h
Huánuco
Actualizado 5:00 pm hora Perú
22°

Nublado

Día 22° • Noche 18°

Máx./Min.
25°/16°
Humedad
66%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
12 km/h
Tumbes
Actualizado 5:00 pm hora Perú
25°

Nublado

Día 27° • Noche 23°

Máx./Min.
27°/22°
Humedad
73%
Índice UV
1 / Bajo
Viento
20 km/h
