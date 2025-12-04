SENAMHI: Pronóstico del clima hoy jueves 04 de diciembre 2025

¿Cómo es el clima en Arequipa durante el año?

Arequipa presenta un clima templado y seco durante la mayor parte del año, con días soleados y noches frías debido a su altitud. Las temperaturas máximas suelen mantenerse entre 20°C y 25°C, mientras que las mínimas descienden con frecuencia por debajo de los 10°C, especialmente entre junio y agosto. Esta estabilidad convierte a Arequipa en una de las ciudades con mejor clima de la sierra sur.

Durante los meses de verano, de enero a marzo, se presenta la temporada de lluvias con precipitaciones moderadas, aunque no tan intensas como en otras zonas altoandinas. El resto del año prevalece el cielo despejado y un ambiente seco, ideal para actividades turísticas y recreativas al aire libre. Este equilibrio climático es uno de los atractivos más valorados por visitantes nacionales y extranjeros.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 5:00 pm hora Perú 21° Mayormente soleado Día 21° • Noche 19° Máx./Min. 22°/18° Humedad 77% Índice UV 1 / Bajo Viento 19 km/h

Arequipa Actualizado 5:00 pm hora Perú 16° Parcialmente nublado Día 17° • Noche 13° Máx./Min. 18°/11° Humedad 46% Índice UV 1 / Bajo Viento 18 km/h

Trujillo Actualizado 5:00 pm hora Perú 21° Parcialmente nublado Día 21° • Noche 19° Máx./Min. 23°/17° Humedad 76% Índice UV 1 / Bajo Viento 14 km/h

Cajamarca Actualizado 5:00 pm hora Perú 15° Nublado Día 16° • Noche 10° Máx./Min. 19°/6° Humedad 53% Índice UV 0 / Bajo Viento 16 km/h

Chiclayo Actualizado 5:00 pm hora Perú 23° Parcialmente nublado / Viento Día 23° • Noche 20° Máx./Min. 25°/18° Humedad 69% Índice UV 1 / Bajo Viento 32 km/h

Piura Actualizado 5:00 pm hora Perú 29° Parcialmente nublado / Viento Día 25° • Noche 24° Máx./Min. 31°/19° Humedad 49% Índice UV 1 / Bajo Viento 32 km/h

Cusco Actualizado 5:00 pm hora Perú 14° Nublado Día 13° • Noche 10° Máx./Min. 16°/8° Humedad 51% Índice UV 0 / Bajo Viento 13 km/h

Iquitos Actualizado 5:00 pm hora Perú 28° Nublado Día 29° • Noche 25° Máx./Min. 31°/24° Humedad 79% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Pucallpa Actualizado 5:00 pm hora Perú 27° Nublado Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 28°/24° Humedad 82% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Huancayo Actualizado 5:00 pm hora Perú 18° Nublado Día 16° • Noche 12° Máx./Min. 20°/7° Humedad 35% Índice UV 0 / Bajo Viento 15 km/h

Tacna Actualizado 5:00 pm hora Perú 20° Nublado Día 21° • Noche 17° Máx./Min. 23°/16° Humedad 63% Índice UV 0 / Bajo Viento 15 km/h

Ica Actualizado 5:00 pm hora Perú 26° Parcialmente nublado Día 25° • Noche 21° Máx./Min. 29°/16° Humedad 50% Índice UV 1 / Bajo Viento 23 km/h

Tarapoto Actualizado 5:00 pm hora Perú 27° Nublado Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 29°/23° Humedad 77% Índice UV 0 / Bajo Viento 11 km/h

Huánuco Actualizado 5:00 pm hora Perú 22° Nublado Día 22° • Noche 18° Máx./Min. 25°/16° Humedad 66% Índice UV 0 / Bajo Viento 12 km/h