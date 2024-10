En el Día de la Medicina Peruana, ¿cuál es la realidad del sector salud?: tres especialistas analizan la situación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Expertos analizan la situación de la salud en el Día de la Medicina Peruana

Decano del CMP, Pedro Riega: "No nos satisface la política que persiste en ver aspectos fragmentados de la salud" | Fuente: RPP

Con motivo del Día de la Medicina Peruana, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Pedro Riega López; el vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); Manuel Izaguirre Sotomayor; y la médica pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, Virginia Garaycochea, analizaron en Enfoque de los Sábados la situación del sector salud en el país.

Cuestiona medidas del Minsa

El decano del CMP, Pedro Riega expresó su insatisfacción con la política del Ministerio de Salud (Minsa) de "visualizar aspectos fragmentados y muy puntuales" de la realidad del sector salud y frente a la cual se deberían tomar "medidas mucho más profundas".

"Se ha hablado, por ejemplo, de los recursos humanos en salud. Hablando de los médicos del país, hablando del personal sanitario, actualmente persiste como una de las principales formas de acceder a una inserción laboral: la locación de servicios. Nuestro sistema público actualmente gasta aproximadamente 140 millones mensuales en todo lo que es la función salud en locación de servicios vinculados con el rol de la entidad. Incluso uno puede ver que de aquí hasta el 31 de diciembre faltan 200 millones para poder cubrir esa continuidad. Periódicamente se presentan deudas, deudas a trabajadores, cosa que es inaceptable", dijo.

En relación con el anuncio del ministro de Salud, César Vásquez, sobre la instalación de siete tomógrafos modernos en hospitales del país, Pedro Riega sostuvo que estos equipos están instalados desde hace meses y aún no funcionan. Esto, afirmó, es motivo de exigencia y reclamo en cada uno de los establecimientos médicos.

"Hay una serie de dificultades administrativas. Nosotros consideramos que tendrían dificultades administrativas, no queremos pensar que sea dejado para que estén todos listos y recién pueda ser inaugurado", respondió a la falta de funcionamiento de los tomógrafos.

Médico pediatra del INSN de Breña, Virginia Garaycochea: "Nos hemos deshumanizado como profesionales" | Fuente: RPP

"Nos hemos deshumanizado"

La doctora del INSN de Breña, Virginia Garaycochea, lamentó que la nueva generación de colegas de su profesión se ha deshumanizado. Afirmó que hay estudios que revelan que los médicos se han concentrado en la parte física del paciente, pero se han despreocupado en la parte emocional, psicológica, espiritual y social.

"Quizá están un poco mejor capacitados en solo conocimientos científicos, pero nos hemos deshumanizado grandemente. Y ese creo que es una parte importante de la medicina que hay que rescatar. Los médicos jóvenes pueden hablar muy bien de avances científicos, de la fisiología de las enfermedades, conocer mucho de genética y todas esas cosas, pero el trato a los pacientes, la humanización de los cuidados se ha caído un poco un poco atrás", manifestó.

Virginia Garaycochea alertó que en el local del INSN de Breña se brinda un presupuesto deficiente que proviene del tesoro público y del Seguro Integral de Salud (SIS), a pesar de ser una institución compleja.

"Por ejemplo, hay muchos insumos médicos que no tiene el abastecimiento continuo. Cosas que se utilizan en sala de operaciones, de cirugías especializadas, no se tienen. Hay desabastecimiento de eso. Medicamentos que en forma crónica se desabastecen, por ejemplo, antiepilépticos para niños complejos, filtros para los respiradores, corrugados, se restringe el papel toalla que deberíamos tener todos por vía de seguridad (...) y existen muchas falencias en la parte de infraestructura. Es una infraestructura vieja, tenemos 94 años como Instituto de Salud del Niño y se malogran los ascensores continuamente, el equipo de la central telefónica no está funcionando plenamente porque le ha faltado mantenimiento y así sucesivamente tenemos siempre varias deficiencias en los servicios", precisó.

Decano del CMP, Pedro Riega: "Los tomógrafos están instalados desde hace meses y aún no funcionan" | Fuente: RPP

"Solamente buscan la parte económica"

El médico Manuel Izaguirre consideró que los postulantes de Medicina son influenciados por el marketing de las empresas y solo buscan la parte económica, ocasionando una "deshumanización de la medicina" con el descuido del desarrollo de la persona.

"Los estudiantes no están pensando en que la carrera debe ser un instrumento o un medio para hacer realidad su sueño o su proyecto de vida, si no creen que el tener el título en la mano es el objetivo final de seguir la carrera y solamente buscan la parte económica y no la parte de formación académica para brindar un servicio adecuado a la población y ese es el reto, por ejemplo, de la facultad de medicina, de cómo cambiar ese ese esquema", afirmó.

Manuel Izaguirre señaló que el Ministerio de Salud asumió una responsabilidad para el cual no estaba preparado en referencia al examen para postular a las plazas del Serums. En ese sentido, esta situación merma la capacidad para garantizar a la población el acceso de serumistas capacitados.

"Las facultades de Medicina que están reunidos en ASPEFAM, estaban tomando durante varios años un examen riguroso donde no solamente aplicaban las ocho competencias y del médico que debería tener para dar una atención de calidad a los pueblos alejados del país. Sin embargo, toda esa experiencia de la noche a la mañana decidió que lo debería hacer el nivel central y evidentemente elaboraron los exámenes gente que no estaba capacitada para realizar ese tipo de pruebas que correspondieran y realmente evaluaran la capacidad en todas las competencias que el mismo ministerio había aprobado y tal es el resultado que ha visto que hay un alto porcentaje de desaprobados", aseguró.