¿Cuál es la importancia del Serums para la formación de un médico?

"La plana curricular está orientada básicamente en la atención hospitalaria", dijo Evangelista Peña | Fuente: Andina

La médica cirujana Nora Evangelista Peña habló de su experiencia en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) y precisó que se ha enfocado principalmente en la atención primaria. Asimismo, mencionó que se debería contar con una visión multidisciplinaria para afrontar los desafíos de la salud intercultural.

"El Serums ha sido creado en sí para cubrir las brechas que el Perú tiene, como pobladores que no acceden a la salud. La preparación, viéndola en retrospectiva, no sería al 100 %. Pude abordar temas médicos, pero mi desafío fue abordar comunidades nativas", dijo en Tema de Fondo de RPP.

"La plana curricular está orientada básicamente en la atención hospitalaria. Y hay una deficiencia en conocimientos en atención primaria, que es lo que vemos frecuentemente en nuestra época de Serums".

"Cuando ingresé al Parque Nacional del Manu, que fue mi gran desafío porque vi la brecha y la interculturalidad, percibí que no solamente el que medicina sabe no sabía nada en cuando a la salud intercultural. Entonces necesita de una visión de un antropólogo, un sociólogo, incluso de un economista. Y ante esos temas tan complejos es necesario unir fuerzas para apuntar a tener un mejor perfil médico".

"La gran mayoría no estamos preparados para asumir el reto"

Por su parte, Laura Sofía Cáceres, delegada nacional del Serums de Huancavelica, indicó que se espera mucho de los profesionales recién titulados y colegiados que son enviados a las zonas rurales más necesitadas del Perú. No obstante, no todos están preparados de manera adecuada para asumir el reto.

"La importancia que tiene el Serums es que prácticamente es la primera aproximación profesional a la atención", aseveró.

"Pienso que uno no está al 100 % capacitado. Una cosa es el tema académico y otro tema muy aparte es la práctica médica como tal. A eso hay que sumarle el sistema de salud, que no es muy amable cuando uno recién se está incorporando. Se espera mucho de un recién egresado que llega a un lugar que no conoce y tiene ya una gran responsabilidad como la salud de todas las personas de comunidades que son muy lejanas. Yo diría que la gran mayoría no estamos preparados para asumir el reto", añadió.

"Si el enfoque o la necesidad es la necesidad primaria, en el pregrado debería sumarse este tema. Y prácticas, sobre todo. Porque la gran mayoría de cosas que se hace en atención primaria usualmente requieren habilidades prácticas", culminó.