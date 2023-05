Día Nacional de la Papa: ¿por qué es importante brindar mayor asistencia técnica a los productores?

30 May 2023 - 01:47

Muñoz-Najar señala, no obstante, que el rendimiento de la papa en el Perú es casi de 17.2 toneladas por hectárea. Esto debería llamar la atención de las autoridades peruanas porque en otros países -Estados Unidos por ejemplo- una hectárea produce 50 toneladas de papa aproximadamente. Esa diferencia se da básicamente porque nuestra producción de papa todavía es bastante artesanal y los cultivadores no usan mucha tecnología. "Cuando uno pone un cultivo no solamente pone la semilla, sino también tiene que usar fertilizantes, hacer un manejo agronómico, podarla en cierta temporada. Ese tipo de prácticas, que son tecnología, lamentablemente nuestros productores no la tienen", precisó la economista.