Día Nacional de la Papa: ¿cuáles son los países que compran más papa peruana?

Este 2023 se reporta una reducción en la producción de papa y también en los primero meses de este año se evidencia una reducción en las exportaciones de este tubérculo.

En medio de la celebración por el Día Nacional de la Papa, la Asociación de Exportadores (Adex) revela que en el primer trimestre las exportaciones de este producto bajaron en 1%, alcanzando un valor de US$ 542,614, más bajo que lo alcanzando antes de la pandemia.

Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) resalta que el Perú es el principal productor de papa en América Latina y supera a México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia.

Por ello, la papa peruana continúa siendo lider en los principales mercados de América del Sur, especialmente a través de productos procesados de papa nativa como son los chips de pulpa de colores, papa trozada para pollerías y restaurantes, vodkas, alcohol medicinal, puré, productos de panificación, entre otros.

Actualmente, según los datos de Adex, los principales compradores de papa procedente del Perú son Bolivia (US$ 247,752), Chile (US$ 127,264), Estados Unidos (US$ 24,439), Uruguay (US$ 13,372), y México (US$ 12,937). Este caso cuenta los envíos de papa en hojuelas, al hilo y seca.

Otros países que compran papa procesada al Perú son Japón, Países Bajos, Italia, Panamá, Suiza y Aruba.

En el caso de la papa fresca o congelada, existen cinco principales mercados en este 2023, siendo Bolivia nuestro principal comprador. Le siguen Chile, Italia, Aruba y Estados Unidos.

Cabe mencionar que el año pasado, aunque la exportación fue menor que en años anteriores, se logró enviar 6,530 toneladas de papa al exterior por un valor de US$ 8 millones.