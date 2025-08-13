Fiscalía inicia investigación contra colombianos que realizaban supuestos trabajos de topografía en Santa Rosa de Loreto

Los colombianos Carlos Sánchez y John Amia serán investigados por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera.

La Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla inició una investigación preliminar en contra de los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez y John Amia, quienes fueron detenidos ayer, martes, mientras realizaban supuestos trabajos de topografía en el puerto del distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia loretana de Mariscal Ramón Castilla.

En su cuenta de X (antes Twitter), el Ministerio Público precisó que investigará a los extranjeros –acusados de realizar trabajos de medición satelital y topográfica sin los permisos correspondientes – por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera.

Según las primeras pesquisas del fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes Vargas, los sujetos habrían tratado de establecer la ubicación de la zona como parte del territorio colombiano.

Las diligencias incluyen la inspección policial del lugar de los hechos, la recolección de las declaraciones de los investigados y de los efectivos policiales que los intervinieron, así como recabar los videos de los implicados, entre otras acciones.

También se notificó a la Superintendencia de Migraciones para conocer la situación del ingreso legal o ilegal de los extranjeros al territorio peruano.

¿Cuál es la versión de los colombianos intervenidos?

Según declaraciones de sus abogados, ambos sujetos pertenecen a un consorcio colombiano llamado El Muelle y se encontraban realizando trabajos preliminares para la construcción de un muelle en Leticia, Colombia.

Sin embargo, las autoridades de Migraciones confirmaron que ambos no tenían la autorización necesaria para realizar sus labores en territorio peruano.

Aunque inicialmente estos ciudadanos extranjeros se encontraban en calidad de intervenidos, finalmente se les informó que permanecerán detenidos mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que el distrito de Santa Rosa, situado en la isla Chinería, en la región Loreto, se ha convertido en el centro del impase diplomático entre Perú y Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro acusara a nuestro país de haber 'copado' territorio colombiano en la Amazonía.