Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Fiscalía inicia investigación contra colombianos que realizaban supuestos trabajos de topografía en Santa Rosa de Loreto

PNP y Fiscalía realizan reconstrucción de hechos tras detención de topógrafos colombianos en territorio peruano.
PNP y Fiscalía realizan reconstrucción de hechos tras detención de topógrafos colombianos en territorio peruano. | Fuente: RPP
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

Los colombianos Carlos Sánchez y John Amia serán investigados por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla inició una investigación preliminar en contra de los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez y John Amia, quienes fueron detenidos ayer, martes, mientras realizaban supuestos trabajos de topografía en el puerto del distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia loretana de Mariscal Ramón Castilla.

En su cuenta de X (antes Twitter), el Ministerio Público precisó que investigará a los extranjeros –acusados de realizar trabajos de medición satelital y topográfica sin los permisos correspondientes – por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera.

Según las primeras pesquisas del fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes Vargas, los sujetos habrían tratado de establecer la ubicación de la zona como parte del territorio colombiano.

Las diligencias incluyen la inspección policial del lugar de los hechos, la recolección de las declaraciones de los investigados y de los efectivos policiales que los intervinieron, así como recabar los videos de los implicados, entre otras acciones.

También se notificó a la Superintendencia de Migraciones para conocer la situación del ingreso legal o ilegal de los extranjeros al territorio peruano.

¿Cuál es la versión de los colombianos intervenidos?

Según declaraciones de sus abogados, ambos sujetos pertenecen a un consorcio colombiano llamado El Muelle y se encontraban realizando trabajos preliminares para la construcción de un muelle en LeticiaColombia. 

Sin embargo, las autoridades de Migraciones confirmaron que ambos no tenían la autorización necesaria para realizar sus labores en territorio peruano.

Aunque inicialmente estos ciudadanos extranjeros se encontraban en calidad de intervenidos, finalmente se les informó que permanecerán detenidos mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que el distrito de Santa Rosa, situado en la isla Chinería, en la región Loreto, se ha convertido en el centro del impase diplomático entre Perú y Colombialuego de que el presidente Gustavo Petro acusara a nuestro país de haber 'copado' territorio colombiano en la Amazonía.

Te recomendamos

Entrevistas ADN

Denuncian izamiento de bandera colombiana en distrito peruano de Santa Rosa de Loreto

Personas no identificadas izaron una bandera colombiana en un sector de la Isla Chinería, ubicada en el distrito peruano de Santa Rosa de Loreto, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto, según se observa en vídeos enviados a RPP. Iván Yovera Peña, exalcalde de Santa Rosa cuando era centro poblado, relató a RPP que el hecho fue alertado por transportistas fluviales, quienes indicaron que quienes perpetraron el izamiento llegaron en deslizadores.
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Isla Chinería Santa Rosa de Loreto colombianos Colombia Gustavo Petro

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA