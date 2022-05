¿Cómo debemos prepararnos ante un sismo? | Fuente: Foto referencial: Andina / Video: RPP Noticias

El ingeniero Miguel Yamasaki, director de Preparación del Indeci, informó que se incrementó en uno el número de personas heridas por el reciente sismo que se sintió en Lima en la tarde del jueves pasado, con lo cual suman ocho en total, además de un fallecido: una mujer de 84 años que murió producto de un paro cardiaco camino a un centro de salud.

En entrevista con RPP, el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó que en Lima se han registrado cuatro viviendas afectadas (dos en Lima, una en Callao y otra en Huaral), así como tres instituciones afectadas en el primer puerto y una en la capital, en Villa María del Triunfo, además de un establecimiento de salud en Lurín.

Yamasaki reconoció sentirse "desilusionado" de que, a pesar de todo el esfuerzo que se realiza durante las campañas de prevención, "la población no termina por entender que vivimos en un país altamente sísmico". Además, recordó que, según estudios de organismos especializados, "la cantidad de energía que se ha acumulado se va a tener que liberar en algún momento".

"Son más de 270 años que no se ha liberado esa energía y en cualquier momento va a llegar. A pesar de que lo sabemos, a pesar de que continuamente hacemos campañas, simulacros, no terminamos por entenderlo bien. Por ejemplo, ayer en la tarde, cuando ocurrió el sismo, la gente salió despavorida, los ocho contusos han sido producto de haber salido en forma violenta y no haber seguido los pasos que insistimos antes de los simulacros", lamentó.

"Ayer hemos visto que ninguna persona ha salido con su mochila de emergencia, a pesar de que recomendamos que tengan una mochila de emergencia. Ninguno tiene su plan de emergencia familiar, entonces, de alguna manera es una frustración de hacer tanta campaña y no terminemos por entender, como sí sucede en otros países", lamentó.

Finalmente, Yamasaki informó que este 31 de mayo se realizará un nuevo simulacro en el que se tratará de utilizar nuevamente el sistema de alerta SISMATE del MTC "para poder difundir y ver si nos hacen caso". Asimismo, insistió en que la población debe entender "que un simulacro es el único ejercicio que nos va a permitir estar preparados".

"Tenemos que aprender a convivir con el riesgo. Japón es un ejemplo de cultura que permanentemente saben que están expuestos al riesgo, igual Chile. Eso se llama cultura de prevención y eso es lo que nos falta reforzar, obviamente acá tenemos que ver mucho las autoridades de gobierno, pero también tiene que ver mucho la población", sentenció.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: