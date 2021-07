"Vacunatón tendrá dos fechas más en Lima y Callao", dice el Director General de la Diris Lima Centro. | Fuente: Minsa

La Vacunatón se viene realizando en Lima y Callao y para ello, Marco Iván Cárdenas Rosas, director general de la Diris Lima Centro, comentó que hay atención ininterrumpida en los 21 locales que se han habilitado para esta fecha.

“En la madrugada también se realizará con normalidad, contamos con la ayuda del policía de a pie y con patrulleros. Tenemos las dosis necesarias para todo el día”, aseguró para RPP Noticias.

Además, Cárdenas comentó que se habilitaron dos fechas más para la Vacunatón.

¿Quiénes pueden ir a la Vacunatón?

“Pueden ir aquellos que tienen 47, 48 y 49 años; de igual manera, si estoy pronto a cumplir esa edad, puedo vacunarme. También si se me pasó la primera o no recibí la segunda dosis en los 21 días de calendario establecido o si recibí la primera y no la segunda, esos tres grupos están autorizados”, dijo el director general de la Diris de Lima Centro.

Por otro lado, resaltó la importancia de asistir a la vacunación para tener las dos dosis, ya que con una aplicación, solo estás protegido con un 32%. “Se necesita de un potenciador de la inmunidad; es decir, la segunda dosis”.

“Eso hará que, ante la presencia de la COVID-19, mi defensa se mantenga por más tiempo. No es que no me contagie, sino que no necesitaré hospitalización ni UCI, el daño y las secuelas son menores”, sostuvo.

Habrá dos Vacunatones más

Asimismo, Cárdenas Rosas invitó a los ciudadanos para que puedan asistir a la Vacunatón que se realizará en tres fechas este mes:

“Invocamos por medio de RPP Noticias que nuestros ciudadanos puedan ir a vacunarse. Acudan, vacunas hay para todos, tenemos el personal capacitado, conocen el trabajo y lo hacen bien. Es vital la protección de la segunda dosis. Son tres vacunatones este mes: comenzó este sábado 10 de julio hasta el domingo 11. Luego será la próxima semana -el 17 y 18- luego el 24 y 25. Eso garantizará que haya menor mortalidad”, concluyó.

