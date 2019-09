Edgar Alarcón asistió a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. | Fuente: Congreso

El excontralor general de la República, Édgar Alarcón, sostuvo que hubo interés y presiones de los ministros del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski por conocer y hasta modificar el informe de auditoría sobre la adenda de la concesión del aeropuerto de Chinchero (Cusco).

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de este miércoles, relató que en mayo del 2017, el entonces jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, le insinuó un pedido para cambiar las conclusiones del informe.

"Hubo llamadas telefónicas, vía Whatsapp, que me hacía el señor Fernando Zavala. A tanta insistencia le dije que era un informe con responsabilidad penal. Mucho recuerdo que me dijo '¿Y no se puede hacer nada, no puede ser administrativo?' Imposible (le respondí)".

Detalló que hubo hasta 9 reuniones con ministros y viceministros de Estado en los que se trató el tema Chinchero, de los cuales 7 fueron en la sede de la Contraloría y 2 en ministerios.

Vizcarra y Molinelli

Recordó que en cuatro de ellas asistió el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones-MTC, Martín Vizcarra Cornejo.

“En las reuniones con Martín Vizcarra el mensaje siempre fue que Chinchero es de necesidad para el Perú, que ese proyecto tiene que salir, sobre su importancia y que detrás de él había muchos más proyectos”, indicó.

Reveló también que se reunió, en varias oportunidades, con Fiorella Molinelli, entonces viceministra de Transportes, quien estaba “en la misma línea de preocupación de que se resuelva favorablemente la auditoría de Chinchero”.

El excontralor acudió a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside Segundo Tapia, en el marco de las investigaciones a las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la negociación, celebración, ejecución y actos contractuales, administrativos, adendas y otros vinculados con el Contrato de Concesión del citado proyecto.