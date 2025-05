Rolando Arellano: “Tenemos una oferta de 43 partidos, necesitamos votantes mucho más preparados”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con miras a las Elecciones Generales de 2026, es importante comprender el comportamiento del electorado: cómo se informa y qué importancia le otorga a su voto. Estos aspectos fueron abordados en el estudio ¿Cómo vota el Perú?, elaborado por Arellano Consultoría para Crecer y presentado en exclusiva en RPP. La investigación buscó entender qué hay detrás de la decisión de voto en el país.

En Ampliación de Noticias, Rolando Arellano, presidente de Arellano Consultoría para Crecer, resaltó la necesidad de que el votante peruano se encuentre mejor preparado frente a un proceso electoral en el que podrían participar 43 partidos políticos.

"Es importante preocuparnos por tener mejores candidatos, pero creo que también es importante ver el otro lado de la ecuación. [...] En este caso, tenemos una oferta que va a ser muy variada, especial, 43 partidos, lo que hace que se necesite tener el lado de la demanda, es decir, los votantes mucho más preparados", indicó.

Uno de los principales datos que revela el estudio es la preocupante desconexión entre la importancia del voto y la actitud del electorado peruano: aunque el 89 % reconoce que elegimos mal a nuestras autoridades, solo un tercio considera “muy importante” votar, y la mayoría toma su decisión con muy poca anticipación.

Sobre este hallazgo, Rolando Arellano Bahamonde, director ejecutivo en Arellano Consultoría para Crecer, también en entrevista con RPP, indicó que "todos sabemos lo fundamental que es este proceso electoral y elegir bien a nuestras autoridades", el ciudadano peruano "está en coherencia con eso.

"Algo tan relevante para ellos, solo un tercio lo considera de esa manera. Por lo tanto, en los otros casos puede haber cualquier razón para no hacer su tarea adecuada. Es decir, no informarse adecuadamente al respecto, no conversar, no discutir y eso es crítico, más aún, si es que algo no nos importa, no le prestamos la energía y el interés debido y el esfuerzo correspondiente para hacer una buena elección", resaltó.

La importancia del voto al interior del país

En RPP, Rolando Arellano Cueva indicó que el comportamiento sobre la importancia de ir a votar por el presidente de la República es "bastante distinto" si se compara el caso de la Costa y Lima respecto al de la Sierra y la Selva.

"En el caso de la Costa, hay un poco más de tiempo de reflexión sobre el presidente, le dan un poco más de importancia a las elecciones del presidente; la sierra más, y la selva son un poco más desesperanzados, creen mucho menos en la política y mucho menos en las autoridades, y, por lo tanto, eligen más tarde", indicó.

El estudio muestra que el 89% reconoce que elegimos mal a nuestras autoridades. Si bien este dato revela una autocrítica por parte de los electores, "no nos está llevando a la acción de cambiar", considera Arellano Bahamonde.

El sondeo también hace énfasis en el poco tiempo de anticipación con el que los peruanos deciden por quién votar para presidente de la República. El estudio ¿Cómo vota el Perú?, primera entrega del proyecto Vota Bien, señala que existe aún un 9 % de peruanos que decide su voto por la Presidencia el mismo día de la elección, mientras que el 28 % lo hace una semana antes y el 30 % decide un mes antes. ¿Cómo impacta este comportamiento en la calidad del voto?

"Es un círculo vicioso, en la medida que no nos importa o estamos desesperanzados por las autoridades, al final terminamos dándole el menor tiempo posible o la menor atención posible. El problema es que esto genera un círculo vicioso, ¿por qué? Porque como elegimos mal y al final, disculpando a los buenos políticos, elegimos "a cualquiera", al final, los buenos candidatos ya no se preocupan en presentarse porque dicen 'las posibilidades que yo tengo van a ser cada vez menores'. Entonces, esto genera un círculo en el que terminan presentándose cada vez peores candidatos y ese es el grave problema de la democracia", resaltó Rolando Arellano Cueva, presidente de Arellano Consultoría para Crecer.

Sobre las fuentes de información

El estudio señala que los jóvenes tienen a las redes sociales como principal fuente de información; sin embargo, existe un alta tasa de desconfianza de la información que se presenta.

"Lo que hemos visto es que los medios tradicionales, la televisión, la radio, son los que hoy en día gozan de mayor nivel de credibilidad. [...] Son fuentes importantes; pero la verdad de las verdades es que la principal fuente de información es conversar con tu familia y amigos. Es decir, es la influencia de terceros más que una fuente primaria de información", señala Cueva Bahamonde.

Finalmente, el presidente de Arellano Consultoría para Crecer destacó la importancia de que el estudio brinde una radiografía sobre la situación del voto peruano frente a la cercanía de un nuevo proceso electoral en el país.

"Las noticias que estamos dando parecen noticias negativas sobre la situación del voto peruano, y en gran parte sí, pero creo que lo bueno es que ahora lo sabemos. Los peruanos lo sabemos y, si somos conscientes de que gran parte de los resultados que hemos tenido y de las autoridades de las que nos quejamos son porque nosotros las elegimos y podemos cambiar eso, creo que es el momento para comenzar a cambiarlo y para pensar", indicó.

"Esto son buenas noticias porque el primer paso para una curación es tener el diagnóstico", añadió.