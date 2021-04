Daniel Salaverry asegura que en el Congreso se están vulnerando los derechos de Martín Vizcarra. | Fuente: Andina

El candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, aseveró este miércoles que la inhabilitación de Martín Vizcarra para ejercer un cargo público es el "objetivo político" de los grupos partidarios que están en el Congreso y que compiten contra ellos en las elecciones del domingo.

"Es el objetivo político de los grupos partidarios que están representados ahí en el Congreso, por supuesto que sí, son adversarios nuestros, obviamente van a utilizar cualquier artimaña para debilitar las candidaturas de Somos Perú", dijo a Nada está dicho por RPP.

Sobre las declaraciones de la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, quien defendió el proceso que se lleva a cabo en el Legislativo. Daniel Salaverry lamentó que "no esté siendo bien asesorada", pues en su opinión se están vulnerando los derechos de Vizcarra como investigado.

"Debería jalarle las orejas a su oficial mayor para que le enseñe el reglamento y le explique que cuando se lleva a cabo una investigación en la subcomisión no se pueden vulnerar los derechos del investigado", afirmó.

El excongresista y hoy candidato asegura que el informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que plantea la inhabilitación de Martín Vizcarra "está plagado de vicios procesales".

Daniel Salaverry señaló que el reglamento del Congreso indica que el informe "no puede considerar una propuesta de sanción, que eso debe surgir produtco del debate en la subcomisión", pero en este caso "el congresista que ha presentado el informe plantea una sanción".

Asimismo, afirmó que cuando hay varios involucrados -en el informe también se ha comprendido a las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete- las votaciones deben hacerse investigado por investigado. "Acá se ha votado en bloque", lamentó.

Presenta acción de amparo

El último lunes, Martín Vizcarra presentó este lunes una acción de amparo ante el Poder Judicial en contra del proceso de inhabilitación que está en marcha en su contra por el caso 'Vacunagate'.

Lo que el expresidente argumenta es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no ha respetado el debido proceso al aprobar el informe por su vacunación secreta, concluyendo que no se escuchó su defensa y que no se atendieron sus pedidos para reprogramar las citaciones que se le hicieron porque coincidían con diligencias fiscales y judiciales.

Martín Vizcarra recordó, además, que ha enviado una carta a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, para que se devuelva el informe que plantea inhabilitarlo por 10 años para ejercer cargos públicos a la subcomisión pues considera que dicho grupo de trabajo incurrió en vicios procesales al aprobarlo.



A través de una carta, el abogado Fernando Ugaz sostiene que el informe viola el principio de la legalidad, además del derecho a la comunicación previa y detallada de los hechos imputados al exmandatario por el caso ‘Vacunagate’.