Voto digital: JNE presentará en diciembre informe de auditoría para decidir su uso en las Elecciones 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que el próximo 19 de diciembre estará listo el informe de auditoría al sistema de voto digital desarrollado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Las conclusiones de este documento serán determinantes para decidir si se implementará o no el voto digital en las Elecciones Generales 2026.

En conferencia de prensa, Burneo Bermejo precisó que el sistema, entregado por la ONPE al JNE el pasado 15 de octubre, viene siendo evaluado por un comité técnico especializado en ciberseguridad, encargado de fiscalizar su legalidad, transparencia y nivel de protección.

"El 19 de diciembre, con exactitud, es la fecha que hemos estimado como la presentación del informe final, que debe ser elevado al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Luego, puesto en conocimiento a la ONPE para que, de haber observaciones o recomendaciones, en el plazo que nosotros establezcamos, puedan levantarlas o no", indicó ante la consulta hecha por El Poder en tus Manos de RPP sobre el avance del cronograma para la posible implementación del voto digital.

Expectativa sobre el uso del voto digital

El presidente del JNE precisó que el sistema de voto digital fue regulado a nivel de norma en marzo de este año y, posteriormente, la ONPE desarrolló el aplicativo para su uso. Recalcó que, por ese motivo, es necesario realizar un proceso de auditoría y fiscalización exhaustivo que garantice la transparencia y genere confianza en la ciudadanía.

"Saludamos que hay una ley que le pone partida de nacimiento a este desarrollo. En otros países, de acuerdo a la experiencia comparada, ha demorado mínimamente cinco años, pero es bueno empezar. Lo que no podemos nosotros es adelantarnos al momento, porque nuestro equipo de fiscalización ya está trabajando en ello: cuál va a ser la viabilidad o no [del voto digital]", sostuvo.

Burneo recalcó que el informe de la auditoría que realice su institución también deberá ser revisado por el Pleno del JNE para emitir su opinión sobre este caso.

“La decisión final no se tomará en el vacío, sino sobre la base de un informe técnico”, señaló Burneo.

“No podemos poner en jaque la confianza en el voto digital. Porque podría ser que, por apresusar un sistema que yo lo veo como el futuro, pueda condenarse al fracaso una herramienta que puede, más adelante, facilitar a todos los peruanos ejercer su voto de una forma distinta”, agregó.

Finalmente, el titular del JNE precisó que los países que han implementado sistemas similares al voto digital los utilizan principalmente en procesos de consulta ciudadana, mientras que "son pocos" los que lo aplican en elecciones generales.