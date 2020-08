Elmer Huerta tras someterse a ensayo clínico de la vacuna de la COVID-19: “No he sentido fiebre ni dolor de cabeza”

El consejero médico de RPP Noticias, Elmer Huerta, habló sobre su experiencia con la vacuna de Moderna contra la COVID-19. | Fuente: RPP Noticias

El pasado miércoles, el consejero médico de RPP Noticias, el doctor Elmer Huerta, contó su experiencia tras haber sido parte del ensayo clínico de la fase 3 de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica Moderna.

Huerta recibió la primera dosis de la vacuna (o el placebo) tras ser sorteado por una computadora y sin saber cuál de las dos se le aplicó. Al respecto, esta mañana en el programa Ampliación de Noticias, el médico contó que el día siguiente de la aplicación de la inyección se ha despertado sintiéndose bien.

“Me he despertado muy bien, no me duele el hombro. No he sentido fiebre, no he sentido dolor de cabeza, no he tenido escalofríos”, apuntó.

Asimismo, el doctor Huerta indicó que no habría tenido problemas en ser voluntario de la vacuna rusa si las fases 1 y 2 de esta hubieran sido publicadas en revistas científicas, cosa que no ha pasado hasta la fecha. “No se trata de política, se trata de ciencia”, explicó.

En esta línea, recalcó la importancia de no dejar de lado de ciencia en medio de la pandemia, y aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defiende el uso de plasma de pacientes de COVID-19 en pacientes sanos a pesar de que no hay evidencia de que este funcione.

Junto al doctor Huerta, otros 14 999 voluntarios fueron elegidos y sorteados por una computadora en dos grupos: los que recibirán la vacuna y los que recibirán un placebo de agua destilada que servirá como grupo control para verificar la eficacia y seguridad de la vacuna. Este ensayo clínico usa el método Doble Ciego por lo que ni los doctores que aplican las dosis ni los propios voluntarios sabrán qué se les inyectó hasta el final del estudio o hasta que esta vacuna sea aprobada para su comercialización mundial.

En el caso de la fase 3 de la vacuna de Moderna, de la que participa el doctor Huerta, el estudio durará 25 meses, es decir, hasta setiembre de 2022.

