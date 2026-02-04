Entre su llamamientos, el papa también pidió apoyo para los ucranianos "golpeados por las consecuencias de los bombardeos que han vuelto a afectar también a las infraestructuras energéticas" en un llamamiento al final de la audiencia general de los miércoles.
Este miércoles, el papa León XIV urgió a hacer todo lo posible para renovar el tratado START III para contener la proliferación de las armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, pues "la situación actual exige hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística que amenace aún más la paz entre las naciones".
Sergio Mora, periodista para RPP en Roma, describió la ceremonia como “un evento muy bonito”. “El papa agradeció también a los artesanos que hicieron esta estatua. Hubo muchos aplausos, hubo mucha emoción, mucha emoción de sentir al papa León, que además ahora se está cerrando la visita ad limina”, señaló.
El pasado fin de semana, el papa León XIV inauguró un mosaico dedicado a la Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos.
“Terminando las elecciones, es muy probable que el papa venga y que no pasará de este año. Quiere decir que este año 2026, al 80 % se puede anunciar que el papa estará en el Perú”, indicó Carlos García Camader la semana pasada.
En diálogo con RPP, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, el monseñor Carlos García Camader, señaló que ve “muy difícil” que el papa León XIV visite el Perú durante el “primer periodo” del 2026, debido a las elecciones generales. Sin embargo, no descartó que este año se tengan novedades sobre la pronta llegada del pontífice a nuestro país.
Este anuncio tendrá lugar luego de la visita ad limina que realizaron los 46 obispos peruanos a la Santa Sede.
Entre las novedades, se prevé el anuncio de la próxima visita del papa León XIV al Perú.
La Conferencia Episcopal Peruana ha convocado a una conferencia de prensa para este miércoles, 4 de febrero, a fin de realizar importantes anuncios.
