Hace 8 minutos

En diálogo con RPP, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, el monseñor Carlos García Camader, señaló que ve “muy difícil” que el papa León XIV visite el Perú durante el “primer periodo” del 2026, debido a las elecciones generales. Sin embargo, no descartó que este año se tengan novedades sobre la pronta llegada del pontífice a nuestro país.