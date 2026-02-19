Especialistas del Senamhi explicaron que estas precipitaciones están relacionadas con el desplazamiento de nubosidad desde la zona andina hacia el mar, así como con el incremento de la humedad generado por el fortalecimiento de los vientos mar–tierra. Esta combinación podría generar episodios de lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, aumentando el riesgo de activación de quebradas y crecimiento de caudales en ríos de la región norte.
El Senamhi informó que desde el miércoles 18 hasta el jueves 19 de febrero se registrarán lluvias, de moderada a extrema intensidad, en la costa del país con acumulados que podrían alcanzar hasta 85 milímetros por día en Tumbes y Piura. Asimismo, existe la probabilidad de la ocurrencia de descargas eléctricas en los distritos alejados del litoral costero en dichos departamentos.
El alcalde provincial de Arequipa, Victor Hugo Rivera, informó que evalúan pedir que el Ejecutivo declare en emergencia a la provincia de Arequipa.
Previamente, la Dirección Zonal 5 del Senamhi informó que, ante la continuidad de las lluvias registradas en las últimas 24 horas, se viene presentando un incremento del caudal en los ríos Ica, Pisco, San Juan y Río Grande.
Según el Senamhi), las lluvias en la costa del país persistirán hasta el 23 de febrero, afectando localidades desde Tumbes hasta Tacna. En los departamentos de Tumbes y Piura se prevén precipitaciones de ligera a fuerte intensidad, con acumulados que podrían superar los 85 milímetros por día. En la costa central y sur se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad, de forma intermitente y dispersa, principalmente entre la tarde y la madrugada. No se descarta la presencia de descargas eléctricas en distritos alejados del litoral, especialmente en estas regiones.
Una persona perdió la vida en el sector de Palpata en la parte alta del distrito de Cayma, producto de las intensas lluvias
Según el Alcalde de la Municipalidad distrital de Cayma, Juan Carlos Linares la occisa de 80 años, fue identificada como Isidora Molina, quien fue arrastrada por la lloclla y rescatada por los propios vecinos.
El alcalde del distrito arequipeño de Yanahuara, Sergio Bolliger, calificó como una “catástrofe” la situación que atraviesa su jurisdicción tras las intensas lluvias y el desborde de la torrentera El Chullo, emergencia que ha afectado al menos 50 viviendas.
En diálogo con el programa Conexión de RPP, la autoridad edil explicó que la mencionada torrentera, que cruza el distrito, se desbordó debido a una inusual y violenta entrada de agua proveniente de las zonas altas de la ciudad, como Cayma y Cerro Colorado, impactando con fuerza en las áreas bajas de Yanahuara.
En los últimos días, la costa ha soportado lluvias de fuerte intensidad con acumulados de hasta 66.6 mm/día en la estación meteorológica Morropón (Piura), de acuerdo con los datos de la red de estaciones meteorológicas y el análisis que proporciona el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
En este escenario, se prevé el incremento de los caudales de los ríos, especialmente en la vertiente del Pacífico, donde se pueden dar episodios de crecidas repentinas, como las registradas entre el 17 y 18 de febrero en los principales ríos del departamento de Ica, como son los ríos San Juan, Ica y Pisco, los cuales alcanzaron el umbral rojo debido a las lluvias registradas en la sierra central de nuestro país. Pero también Lima puede verse afectada en la medida que los ríos Rimac, Chillón y Lurín vienen presentando incrementos progresivos de los caudales, previéndose que entre febrero y marzo pueden darse crecidas repentinas.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informó que las lluvias en la costa del país persistirán hasta el 23 de febrero, afectando localidades desde Tumbes hasta Tacna.
En los departamentos de Tumbes y Piura se prevén precipitaciones de ligera a fuerte intensidad, con acumulados que podrían superar los 85 milímetros por día. En la costa central y sur se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad, de forma intermitente y dispersa, principalmente entre la tarde y la madrugada. No se descarta la presencia de descargas eléctricas en distritos alejados del litoral, especialmente en estas regiones.
