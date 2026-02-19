Hace 18 minutos

Una persona perdió la vida en el sector de Palpata en la parte alta del distrito de Cayma, producto de las intensas lluvias

Según el Alcalde de la Municipalidad distrital de Cayma, Juan Carlos Linares la occisa de 80 años, fue identificada como Isidora Molina, quien fue arrastrada por la lloclla y rescatada por los propios vecinos.