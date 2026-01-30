“Este año 2026, al 80 % se puede anunciar que el papa estará en el Perú”, dice el monseñor Carlos García

El papa León XIV almorzó este jueves por sorpresa con los obispos peruanos. | Fuente: EFE

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, el monseñor Carlos García Camader, quien se encuentra en el Vaticano, en Roma (Italia), en el marco de la visita ad limina de los 46 obispos peruanos a la Santa Sede, señaló que ve “muy difícil” que el papa León XIV visite el Perú durante el “primer periodo” del 2026, debido a las elecciones generales. Sin embargo, no descartó que este año se tengan noticias sobre la pronta llegada del pontífice a nuestro país.

“Este primer periodo será un poco difícil. Él [León XIV] lo quiere de todo corazón [venir al Perú], pero en este periodo estamos preocupados por las elecciones. Entonces creo que no sería oportuno robar este tiempo a las elecciones, al discernimiento y a la elección de una persona buena, correcta, que ame al Perú, que quiera hacer el bien común, que trabaje por el Perú para el desarrollo y sacarlo adelante. Pero, terminando las elecciones, es muy probable que el papa venga y que no pasará de este año. Quiere decir que este año 2026, al 80 % se puede anunciar que el papa estará en el Perú”, indicó.

Asimismo, el monseñor destacó que, en noviembre, en el marco del tiempo de adviento, se podría tener noticias sobre la llegada del sumo pontífice al Perú.

“Agosto tampoco para el Perú es conveniente, porque hay un cambio de Gobierno, recién se está instalando. Pero en noviembre se llama el tiempo del adviento. Entonces, el adviento trae siempre una noticia. Y la noticia puede ser la venida del papa”, acotó.

Monseñor Carlos García Camader. | Fuente: RPP

¿Cómo fue el encuentro de los obispos peruanos con el papa León XIV?

Este jueves, los obispos del Perú recibieron la visita del papa León XIV durante un almuerzo fraterno y hoy, viernes, fueron recibidos por el pontífice en una audiencia.

Al ser consultado sobre como fue el encuentro de hoy con el papa, el monseñor Carlos Camader señaló que el pontífice les confesó que siempre tiene presente al Señor de los Milagros durante sus actividades.

“[Me dijeron también que hoy cuando encontró a los obispos, el papa se emocionó mucho y alguien me dijo que hasta se le escapó una lágrima] Ni lo dudas. Así fue. [¿Y ustedes?] También. […] [Sentimos] gozo de ver a un peruano norteamericano, pero con corazón peruano. Él nos hizo una manifestación de que cuando él se fue acá del Perú para Roma, llevó la imagen del Señor de los Milagros. Y todos los días, cuando entra en su capilla, antes de empezar la misa, ve la imagen del Señor de los Milagros y se encomienda al Señor de los Milagros en la misión que le toca el día”, manifestó.

Asimismo, el presidente de Conferencia Episcopal indicó que el papa les regaló un crucifijo a todos los obispos durante su reunión y les dejó un mensaje de paz.

“En ese encuentro, el Papa nos ha hablado de la importancia que tiene juzgar junto a la paz. De ahí que nos ha regalado este crucifijo para que lo llevemos y recordemos, donde dice: ‘la paz sea con ustedes’. Y creo que eso es lo primero que tenemos que llevar al Perú. La paz sea con ustedes. Es el primer mensaje que el papa nos encomendó a los obispos del Perú para llevarlo a nuestra tierra: el Perú. Él nos recalcó también de que tiene a los peruanos y al Perú en su corazón, en la fe y en el recuerdo de cada detalle, de cada hombre y mujer que conoció aquí en Perú, con el cual trabajó, con el cual caminó, con el cual tuvo también la posibilidad de evangelizar”, acotó.