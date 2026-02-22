Balcázar destina presupuesto inicial para Nueva Carretera Central en medio de exigencias para que continúe acuerdo con Francia

El último viernes, el presidente de la república José María Balcázar anunció que destinará un presupuesto inicial de S/600 millones para el inicio de las obras de la Nueva Carretera Central, un megaproyecto de infraestructura vial que conectará Lima Metropolitana con la Macro Región Centro Amazónica conformada por seis regiones: Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali, Huancavelica y Lima.

"Hermanos de la macrorregión (centro), mi voluntad política acaba de ser expresada. Los 600 millones de soles van y (las obras) se inician con mi gobierno", expresó Balcázar, en una conferencia de prensa que contó también con la presencia de Denisse Miralles, ministra de Economía, y Aldo Prieto, ministro de Transportes y Comunicaciones.

El anuncio se dio luego de sostener una reunión con una delegación de alcaldes municipales y provinciales, encabezada por el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, que llegó a Palacio de Gobierno para reunirse con el mandatario y pedir el inicio del proyecto.

“En la gestión pasada de Jerí, prácticamente, no hemos sido atendidos para poder solucionar este gran problema que ellos mismos han suscitado, como es resolver el contrato [gobierno a gobierno] y, obviamente, la asignación de presupuesto y el inicio inmediato de este proyecto. Esa es la razón por la que estamos acá”, declaró Cárdenas a Canal N.

Como se recuerda, el último 3 de febrero, Provías Nacional decidió rescindir el contrato de asistencia técnica en dicho proyecto con el consorcio PMO Vías, aunque la entidad adscrita al MTC aclaró que el Acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia seguía en pie. Sin embargo, la titular del MEF, en una entrevista con RPP realizada el pasado 11 de febrero, indicó que la Nueva Carretera Central no sería viable solo con presupuesto público.

Organizaciones sociales y autoridades locales exigen continuidad de acuerdo con Francia

El miércoles y jueves de esta semana, diversas organizaciones sociales agrupadas en el Comando Unitario de Lucha de Junín realizaron un paro preventivo y movilizaciones en las provincias de Huancayo y Yauli, exigiendo el inicio del proyecto.

Raúl Ariste, presidente de dicho comando, en diálogo con RPP, indicó que el objetivo de las medidas de fuerza era buscar que el jefe de Estado tomara atención a la demanda de la población respecto a la Nueva Carretera Central.

"Le hemos recibido con lucha al señor presidente José María Balcázar, a fin de que escuche el reclamo postergado de muchas décadas de gobierno tras gobierno, que es una carretera central ya colapsada, 92 años tiene de antigüedad esta carretera central. Su tope máximo era de 3000 vehículos en tránsito vehicular, ahora se ha multiplicado por cuatro, aproximadamente 12 000 vehículos soporta este tramo de la carretera central y, prácticamente, ya no es carretera central, sino lo han denominado carretera hacia el cementerio, porque a diario se tiñe de sangre por accidentes y, lo peor, hay personas que quedan con discapacidad severa", señaló.

Ariste indicó que, entre sus demandas, está que el inicio de las obras se enmarque en un decreto de urgencia, que continúe el acuerdo Gobierno a Gobierno con Francia y la salida de los ministros de Economía y Transportes.

"Como asociación civil, hemos dicho no solamente al presidente, sino también a sus dos ministros, tanto del MTC y del MEF, que esto se suscriba bajo un decreto de urgencia, porque inicialmente fue 190 millones, que era irrisorio para empezar este gran proyecto. Ahora lo han incrementado a 400 millones, y sumado los dos llega a 590 millones", indicó.

"Hemos pedido la renuncia inmediata del ministro de Transportes, como también de la ministra de Economía y Finanzas, porque precisamente hay una resolución de contrato que, para nosotros, peligraba el inicio de la obra y la paralización misma de esta obra", destacó.

Por su parte, Dennys Cuba, alcalde de Huancayo, en diálogo con RPP, saludó la decisión del jefe de Estado de destinar un presupuesto inicial para la ejecución de la obra y también consideró que Francia debería seguir involucrada en proyecto.

"Hay un primer paso, que es el inicio de esta obra importante, que son alrededor de 24 mil millones proyectados en varios años, de los cuales para el inicio son necesarios 600 millones. En ese sentido, el presidente se ha comprometido con la ejecución de estos 600 millones en la parte inicial, para los adelantos directos y, por supuesto, luego programarlos en la programación multianual de inversiones en los años subsiguientes", indicó.

"Sin embargo, respecto al contrato que se tiene con PMO Vías, en este caso sugerido por el gobierno de Francia, se tendría que evaluar si la legislación peruana, la ley de contrataciones del Estado, estaría garantizando la ejecución de esta obra que es de gran envergadura, que sería una de las obras más grandes que tendría el país, de lograr su ejecución al 100%. En ese sentido, pienso que sería mejor que el Gobierno francés pueda continuar, en este caso, con la ejecución de la administración de la ejecución de este proyecto a través, en este caso, de PMO Vías o el ente que, en este caso, el Gobierno francés pueda presentar", remarcó.

Respecto a la salida de los titulares del MEF y MTC, Cuba consideró que esa es decisión del presidente Balcázar, aunque destacó que la ministra Miralles tuvo voluntad para la asignación del presupuesto inicial.

"En primera instancia, es una decisión que le corresponde al señor presidente. Sin embargo, lo que nosotros hemos podido tener, en este caso, respecto a la posición de transportes, ha sido que ellos actualmente siguen enviando la resolución de contrato con PMO Vías. Entonces, sería bueno que puedan esclarecer ello", señaló.

"Yo pienso que, en este caso, tendría que evaluar el señor presidente. En el caso de Economía, ha habido voluntad de la ministra de que se asigne el presupuesto", acotó.

Finalmente, el alcalde de Huancayo destacó que la obra beneficiará a más de 10 mil ciudadanos y contribuirá a la economía del país.

"No solamente esta vía va a conectar a Huancayo, sino también a las regiones que, actualmente, utilizamos la carretera central, y me refiero a Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, hasta Ayacucho. Somos alrededor de 10 millones de conciudadanos que tenemos en este caso, y en el intercambio comercial con la ciudad de Lima. Nosotros somos la despensa de la ciudad de Lima", apuntó.

"En ese sentido es de vital importancia porque queremos un acercamiento directo con la ciudad de Lima y nos permita en este caso sostener una economía grande que permita al país desarrollarse y nosotros también impulsar al crecimiento económico nacional", puntualizó.