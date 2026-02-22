Gobernador de Lambayeque exhorta al Ejecutivo a reactivar proyectos de defensa ribereña ante llegada de Fenómeno El Niño Costero

Ante la posible llegada del fenómeno El Niño Costero, el gobernador regional de Lambayeque y vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Jorge Pérez Flores, advirtió sobre la paralización de las obras de prevención ante esta emergencia climática.

En diálogo con RPP, señaló que grandes proyectos de defensas ribereñas se encuentran "totalmente abandonados" a pesar de la transición de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios hacia la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), debido a la falta de asignación de presupuesto.

"Lo que está sucediendo en Arequipa, en Piura, en Tumbes, en Lambayeque, en La Libertad, Áncash, en toda la zona costera, definitivamente es un problema anunciado y esto debe tener una responsabilidad no solo política, no solamente administrativa. Tiene que haber una responsabilidad penal", aseveró.

Así, acusó un presunto "centralismo" en la toma de decisiones, lo que ha evitado avances en obras y proyectos que hubieran prevenido daños a la infraestructura y la población.

El gobernador también detalló que las regiones del norte se han visto perjudicadas en la priorización de inversiones. Ante la inacción del gobierno central en ciertos sectores, Pérez indicó que los gobiernos regionales destinaron sus propios recursos de inversión.

En el caso del GORE Lambayeque, informó que su oficina reinvirtió más de 100 millones de soles de su presupuesto para corregir obras que fueron abandonadas por la Autoridad de Reconstrucción con Cambios.

Inversión en maquinaria supera los 120 millones de soles

Agregó que las regiones totalizan una inversión superior a los S/ 120 millones en maquinaria, con el objetivo de distribuirla en puntos estratégicos para la atención de emergencias.

Pérez precisó que, si bien los 19 ministerios del Ejecutivo concentran el 65 % del presupuesto nacional, cuestionó que presenten retrasos en la ejecución de los proyectos. Agregó que la competencia directa sobre obras en cuencas hidrográficas y defensas ribereñas recae en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), operando a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la ANIN.

"Lo que queremos es que, así como los gobiernos subnacionales priorizamos, también que prioricen ellos. O sea, en este momento tenemos grandes obras, por ejemplo, que pueden ir alianzas público-privadas, iniciativas privadas cofinanciadas que te disminuyen al 50 % obras centralizadas. Y nosotros podríamos tranquilamente ir en esa misma línea, como lo hemos hecho con el Proyecto Olmos", indicó.

Ante este escenario, Luis Neyra, gobernador de Piura y presidente de la ANGR, envió un documento oficial al presidente José Balcázar. En la carta, solicita la creación de una instancia de decisión y coordinación rápida y directa entre los gobiernos regionales y el gobierno central.

Asimismo, Pérez reveló que recientemente se comunicó de forma telefónica con el mandatario para solicitarle que no asuma una postura de "transición", sino que active de inmediato las inversiones para enfrentar las emergencias climáticas.