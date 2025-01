Epidemiólogo del Minsa rechaza versiones sobre nuevo virus en China y precisa que se trata de una "epidemia estacional" en ese país

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Declaraciones de César Munayco director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud.

César Munayco, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú), desmintió este sábado las versiones sobre la aparición en China de un nuevo virus respiratorio.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición noche de RPP, el epidemiólogo manifestó que desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicaron, ante consulta del CDC-Perú, que no se ha emitido ninguna alerta por la aparición de un nuevo virus y que lo que ocurre en el país asiático es un comportamiento estacional.

“Lo que sucede es que en China están ahora en invierno que ha empezado en diciembre hasta marzo y como sabemos en el invierno se incrementan las infecciones respiratorias agudas. Igual acá en invierno se incrementan las infecciones respiratorias agudas, lo mismo en China. Entonces están teniendo una epidemia estacional de varios virus”, dijo.

“No hay ningún nuevo virus, no hay ningún riesgo de una nueva pandemia (...) Nosotros, a través del Centro Nacional de Enlace que está en el CDC, hicimos consulta a OPS y no hay ninguna alerta que se haya emitido, es un comportamiento estacional básicamente, por lo que no hay que alarmarse por este tema”, añadió el especialista del Minsa.

Munayco respondió así a los videos difundidos en redes sociales sobre la aparición de un nuevo virus respiratorio en China, que habría puesto en “alarma” a las autoridades de ese país, debido a su “rápida propagación”. Al respecto, el Ministerio de Salud peruano emitió un pronunciamiento en el que indicaron que “no existe evidencia de un nuevo virus ni riesgo de una pandemia”.

Enfermedades de verano

Al ser consultado sobre los males estacionales del verano que pueden afectar en nuestro país, Munayco indicó que, si bien durante el inicio del año existe un pequeño incremento de los casos de COVID, los males que predominan durante la temporada son las llamadas “enfermedades asociadas al calor”, entre las cuales está el agotamiento por calor y el golpe de calor.

“El agotamiento por calor ocurre cuando una persona se expone a temperaturas altas por bastante tiempo sin tomar líquidos, por ejemplo, uno ve las personas que corren una maratón o cuando hacen desfiles militares que las personas se agotan y se desmayan, eso es agotamiento por calor, que es un cuadro leve en el cual rehidratándose y poniendo a la persona bajo la sombra se recupera”, sostuvo.

“Pero tenemos un cuadro mucho más severo, que es el golpe de calor, en el cual la persona ha estado expuesta por largo tiempo y no puede regular su temperatura. Su temperatura sube a 40 grados y hay un riesgo de muerte en estas personas”, agregó.

En esa línea, señaló que la mejor forma de evitar estos males es no exponerse al sol durante el mediodía y las primeras horas de la tarde, mantenerse hidratado utilizar ropa holgada y delgada. Asimismo, recomendó que quienes sean afectados por el golpe de calor deben ser trasladados a un centro de salud para que puedan ser tratadas por los médicos.