Unesco lanzó un video en el que advierte sobre la desinformación. | Fuente: Captura video de Unesco

Esta semana, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) lanzó un video en el que advierte sobre la desinformación en el marco del contexto electoral y poselectoral en el Perú.

Al respecto, Ernesto Fernández Polcuch, representante de la Unesco en Perú, explicó que el crecimiento de las llamadas fake news se debe a la educación que recibimos y que, sin querer, nos convierte en agentes de esta noticias falsas.

“El problema de la desinformación viene de distintas aristas y no hay control de muchas de las cosas que se publican en las redes sociales. Lo más grave es que algunos estudios dicen que las noticias falsas se reproducen más rápido que las noticias verdaderas”, comentó en Ampliación de Noticias de RPP.

“Es fundamental entender que las fake news no es solamente quién genera esas fake news, porque no es alguien que sin querer produce una información que es falsa y que luego corre. Estas son maquinarias, agencias, empresas, que se dedican a generar fake news, pero la clave somos nosotros, los que reproducimos sin chequear, los que no reflexionamos sobre lo que leemos y simplemente hacemos el clic”, recalcó.

Fernández Polcuch señaló que “el alfabetismo digital y de medios” es la habilidad que debemos desarrollar para interpretar adecuadamente lo que uno lee, especialmente, en las redes sociales.

“Las redes sociales no llevan a una respuesta inmediata y estas fake news están diseñadas para generar estos disparadores inmediatos y no nos tomamos el tiempo para reflexionar”, dijo. Por ello, consideró que “debemos cambiar la forma en la que nos formamos y en la que educamos a las generaciones siguientes”.

El representante de la Unesco recordó que para luchar contra las fake news existen los verificadores digitales, como El Verificador del diario La República, el proyecto Ama Llulla, y Perú Check, en el cual se puede consultar sobre la veracidad de los que encontramos en las redes sociales.

