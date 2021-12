Especialista en Salud Pública: Restringir acceso a playas como medida contra la COVID-19 sería contraproducente

El Gobierno evalúa el cierre de playas durante el verano del 2022 como medida contra el avance de la COVID-19. | Fuente: Andina

El especialista en Salud Pública, Omar Neyra, dijo este martes que tras dos años de pandemia de la COVID-19 se conoce que los contagios del virus se dan principalmente en "espacios cerrados, sin ventilación y con aglomeración" y por lo tanto las autoridades deben educar a la población sobre los mecanismos de contagio y promover las actividades en espacios abiertos.



"Lo que debemos tratar es de educar a la población y que las autoridades comprendan que abramos espacios. Espacios de ocio donde las personas puedan, con cierto grado de seguridad, intentar tener una nueva normalidad", dijo a la Rotativa del Aire de RPP.

En se sentido, se refirió a la posible medida del Gobierno de restringir el acceso a las playas durante el verano del 2022 ante el aumento de casos de contagios y consideró que la iniciativa provocaría un efecto contrario al deseado.

"Lo que va a suceder si cierras las playas, (es que) la sociedad se va a ir a los centros comerciales, va a atiborrar los centros comerciales, el efecto es contraproducente", aseveró.

Neyra señaló que el Perú necesita un liderazgo claro y con lo aprendido en 2 años de pandemia de deben expedir normas "con contexto y evidencia científica, y no con un interés personal o político que finalmente tengan efectos contraproducentes".

Al respecto, recordó que en las fiestas de fin de año del 2020 se cerraron las playas del país, la ciudadanía se congregó en espacios cerrados y "tuvimos la segunda ola".

"Lo que tenemos que hacer es educar a la población de que los espacios abiertos son relativamente seguros, comparados con los cerrados", insistió.

Explicó que en políticas públicas se concientiza a la población a través de la promoción de salud en distintos niveles, desde campañas publicitarias y de prensa hasta la comunicación directa con la población. "Ese es el trabajo del primer nivel de atención del Ministerio de Salud, que aún está cerrado en algunos aspectos y por lo tanto no hay quien eduque y como no hay quien eduque no hay quien cambie conductas", afirmó.

Clases presenciales

Neyra calificó de irresponsable la medida que establece el retorno de los escolares a los colegios con solo cuatro horas de clases presenciales en zonas urbanas, "por todo lo que hemos perdido como sociedad en educación desde el preescolar hasta la universitaria".

"(Es) no comprender la situación actual de la educación que está en una crisis sin precedentes, estamos con generaciones de futuros ciudadanos que van a tener un déficit en muchos aspectos más allá de lo cognitivo.", dijo.

El especialista dijo que los riesgos de contagio existen "pero el colegio es de los menores (focos de contagio) de todas las actividades que hoy realiza el ser humano comparativamente. El riesgo aumenta cuando hay mayor nivel de exposición, es cierto, pero en ambientes cerrados y sin ventilación", dijo.

Respecto a los refrigerios en los colegios, Neyra planteó que se hagan en horarios escalonados por grados para evitar la concentración de estudiantes.









RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.