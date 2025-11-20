Excomandante general de la Policía reveló presiones políticas para favorecer ascensos dentro de la institución

El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo, admitió que durante su gestión recibió presiones de funcionarios y personajes vinculados al poder político para favorecer ascensos, cambios de puestos y retiros dentro de la institución.

Durante una entrevista en el programa Las cosas como son de RPP, señaló que estas exigencias provenían de “funcionarios de alto nivel del gobierno” y de los “gobiernos regionales”, quienes buscaban influir en los mencionados procesos.

“He recibido presiones de todo tipo, para cambios, para ascensos, para retiros”, aseguró.

Asimismo, indicó que, aunque muchas veces no lo contactaban directamente, los mensajes llegaban a través de secretarios o representantes legales.

“Hay muchas personas que han llamado y si no hablaban conmigo dejaban algún mensaje o si no lo hacían a través de sus secretarios, sus representantes legales”, expresó.

“Pedían todo tipo de influencias para investigaciones, pedían cambios para oficiales, para suboficiales, ascensos en todos los grados”, agregó.

El excomandante general de la Policía Nacional remarcó que, pese a estas solicitudes, no cedió a ninguna de ellas, pues aseguró que los procesos institucionales “deben ceñirse a la formalidad, la legalidad y la transparencia”.

“Yo no he accedido a ningún tipo [de presiones], a pesar de que muchas personas me han podido decir: ‘Tienes que servirlo porque tú sabes que ellos tienen mucho poder político’, pero, bueno, de eso no se trata. Acá se trata de que tú cumplas la ley y las cosas tienen que hacerse como deben de ser”, afirmó.