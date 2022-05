Federación de Taxis y Colectivos: “alza de combustibles afecta más a las zonas rurales”

Joaquín Rosas señaló que el incremento del precio de combustibles afecta más a las zonas rurales | Fuente: Andina

Joaquín Rosas, presidente de la Federación Nacional de Taxis y Colectivos (Fentac), en diálogo con RPP Noticias, señaló hoy que el alza de combustibles, registrada en los últimos meses, ha afectado “tremendamente” al gremio que representa, pero aún más en las zonas rurales del país.

“El Gobierno dice que va a masificar el gas natural, el GLP, pero eso es en Lima. ¿Qué pasa en las zonas rurales, en la sierra, en la selva donde no existe el GLP ni el GNV? Ellos son los más afectados […] porque sí o sí deben dar el servicio, y […] trabajan a gasolina […] Si antes estaba 10 soles con 70 céntimos, 11 soles, ahora está 27 soles, ha subido más del 100%”, alertó.

En ese sentido, señaló que en provincias hay resistencia para dejar la gasolina por gas natural porque “no se ha hecho una adecuada campaña de información”.

“Hay una resistencia fuerte de las personas […] Lo que se necesita es una capacitación en diferentes lugares para que ellos puedan entender que el gas natural no malogra el vehículo, sino que hay que dar el buen uso al vehículo”, señaló.

Rosas precisó que otro de los grandes problemas para el uso de GLP en provincias es la falta de facilidades que da el Gobierno a las empresas que se encargan de estos procesos.

“Se dice que se va a masificar el gas, pero no se dan facilidades a las empresas que quieren ir a hacer conversión a gas natural, por ejemplo, a Trujillo, a Piura, a Pucallpa. Entonces si no hay grifos, talleres donde se haga la conversión a gas, ¿cómo se masifica? Y si las empresas quieren invertir les ponen tantas trabas y tanto tiempo que demora sacar las autorizaciones, entonces no estamos haciendo nada”, explicó.

Además, precisó que, en Lima, los taxistas que han realizado el cambio a GLP, de todos modos, usan gasolina “para no malograr el vehículo”, pero que el alza del precio de este combustible representa un perjuicio económico para ellos.

“El problema es que los vehículos, porque son convertidos a gas natural, siempre tienen que trabajar, en las mañanas, unos 10 minutos con gasolina. Y antes de guardar el vehículo, unos minutos más a gasolina. Si antiguamente, con el combustible a 10 soles, 11 soles echábamos 30 soles de gasolina a la semana, hoy estamos echando 100 hasta 120 soles semanales”, señaló.

Informalidad

Rosas explicó que, además del alza de combustibles, otro problema que enfrentan es la informalidad.

“Hay más de 130 mil taxistas formales inscritos legalmente en la ATU, pero en realidad existen más de 300 mil taxistas en Lima y Callao. La mayoría de los formales se ha pasado a la informalidad por un tema de control, porque la fiscalización es más para el formal que para el informal”, refirió.

En ese sentido, señaló el incremento de custers que “no tienen ruta y van por donde quieren” y que los vehículos particulares terminan haciendo de “colectivos”.

“Por ejemplo, un taxi de San Juan de Lurigancho a Lima me va a cobrar 20, 25 soles. Un colectivo me cobra 5 soles. La gente en vez de irse en taxi prefiere irse en colectivo. Hay una necesidad de las personas porque tampoco hay un transporte público adecuado. Entonces la gente ve que hay pasajeros y hace colectivo, y lamentablemente nosotros somos sancionados”, explicó

Inseguridad ciudadana

El dirigente de la Fentac señaló que otro problema que atraviesa su gremio es la inseguridad ciudadana que ha aumentado exponencialmente en los últimos años.

“Hay varios tipos de modalidad de robo […] Te toman como taxi, te asaltan. Dejas el vehículo estacionado, regresas y ya no está el vehículo. El negocio ya no está en desmantelar vehículos sino en llevar el vehículo estacionado y extorsionarte, pedirte un promedio de 5 mil soles dependiendo del vehículo”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que, en Jicamarca, San Juan de Lurigancho, taxistas y vecinos se han unido para crear un sistema llamado “Megáfono inteligente”.

“Es una bocina donde se expande la voz. Entonces, si tú ves que están robando un vehículo, te permite no enfrentar al delincuente, sino que llamas y tu voz sale por el altavoz y los vecinos salen y hacen el arresto vecinal al delincuente […] No es solo que una persona se comunica con la bocina inteligente, sino que 251 personas se pueden conectar. Si instalamos el sistema en un lugar, tendríamos 251 vigilantes listos para comunicar cualquier incidente”, explicó.

Rosas señaló que el sistema no es muy caro, ya que les habría costado un promedio de 2 mil 300 soles, y que su masificación serviría para enfrentar la delincuencia.

“Pedimos al Gobierno que se ponga la mano al pecho. Estos sistemas los estamos desarrollando como pueblo, que es barato y se puede coordinar con dirigentes en zonas estratégicas para que la delincuencia sepa que el pueblo está preparado”, refirió.