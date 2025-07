Peruanos que hacen patria [INFORME]

Conoce la historia de peruanos que, desde la costa, sierra y selva hacen patria cada día con esfuerzo, vocación y amor por el Perú.

Hay peruanos que enseñan que vivir nuestra peruanidad no solo se demuestra izando la bandera del Perú o abrochando en el pecho una escarapela. Ellos predican con el ejemplo, con actos de desprendimiento y valor. Son peruanos que, con coraje y determinación, dejan huella en la sociedad.

Zoyla Chi es una de ellas. Licenciada en Enfermería, conoce muy bien lo que implica viajar en chalupa (una lancha de madera) durante 48 horas desde San Lorenzo, capital de la provincia del Datem del Marañón, en Loreto, hasta diversas comunidades nativas de la zona. Su misión es acercar las campañas de salud a poblaciones poco contactadas donde no es fácil que lleguen los programas del Estado.

Ella lo hace por vocación de servicio, pero también porque siente que, de esa forma, hace patria.

“Tal vez mi debilidad son estos niños, porque necesitan, y hay que llevarles un poquito de oportunidad a través de la salud, un poquito de educación, para que ellos también puedan salir de ese nivel de pobreza. Porque yo también he sido niña, he sido muy, muy pobre, y me gustaría que ellos, a través de eso, puedan alcanzar un poquito de desarrollo", indicó.

Su compromiso es tal que, incluso cuando tenía nueve meses de embarazo de su primer hijo, no dudó en acudir a una emergencia en la comunidad de la etnia quichua, en Loboyacu, donde finalmente terminó dando a luz.

“Nos fuimos a atender la emergencia, que era más o menos a seis horas, porque era en Alianza Cristiana, y ahí no había profesionales. Me tuve que ir a atender esa emergencia, y llegando a Loboyacu, que era más o menos a las seis de la tarde, me empezó el trabajo de parto. Mi hijo nació en la madrugada.”

Tras 28 años de carrera, Zoyla ahora es jefa de la Unidad de Atención de Salud del Minsa en la provincia del Datem del Marañón, donde ejecuta estrategias sanitarias y organiza actividades preventivas con brigadas de salud. A su equipo le inculca la vocación de servicio y el patriotismo.

“Como peruanos que somos, debemos ser así: empáticos, solidarios, promover el desarrollo también de otros peruanos, ¿no? Que puedan tener otra calidad de vida y otra oportunidad. Que en el futuro puedan ser ellos también inspiradores y ayudar a desarrollar a sus pueblos, a su familia", mencionó.

Vocación de maestro

Dany Celada Campos es profesor rural y, por sus 98 alumnos, sale todos los lunes de su casa en Trujillo a la 1:00 de la madrugada. Recorre cinco horas en bus y cinco más en motocicleta hasta llegar a su pequeño colegio ubicado en el caserío Melgas, en el distrito de Sayapullo, región La Libertad. El camino que recorre es tan agreste y peligroso que, este año, una colega falleció al caer por un barranco y no recibir ayuda oportuna.

“Los alumnos de acá me dicen: ‘Profesor, tenga cuidado’. Saben que tengo mi hijita y los chicos son bien amables acá. Siempre me ven cuando, de repente, llego a las 7:00 de la mañana. Los chicos llegan también a las 7:00 de la mañana y me ven llegar con mi moto, todo con el polvo, porque es pura trocha", señaló.

Para Dany, hacer patria es impartir conocimiento a las nuevas generaciones, a pesar de las dificultades.

“Es bien triste la vida del docente, no solamente de esta zona, sino de varias zonas rurales que tenemos en todo el Perú. Y, bueno, lo único que nos motiva son los estudiantes, también, aparte de nuestra familia. Porque si nosotros hemos escogido esta vocación, es porque amamos enseñar a nuestros alumnos", mencionó.

Orgullo por nuestra comida

Nuestro patriotismo también se enciende cuando hablamos de nuestra gastronomía peruana, que nuevamente se ha consolidado como uno de los mayores orgullos de nuestra nación. El restaurante limeño Maido, dirigido por Mitsuharu Tsumura, fue elegido como el mejor restaurante del mundo en el ranking The World’s 50 Best Restaurants 2025.

El reconocido chef destacó que el éxito obtenido es fruto del esfuerzo colectivo y de una cocina que refleja la historia, la biodiversidad y la mezcla cultural del Perú.

"En si tenemos una cultura milenaria eso es importante la mega diversidad, no somos biodiversos somos mega diversos, tenemos 85% de los micro climas del mundo, con lo cual tenemos productos para trabajar, es un lujo ser cocinero en el Perú", afirmó.

Estos ejemplos nos recuerdan que el verdadero amor por el Perú se construye desde el compromiso con los demás. Ya sea navegando ríos amazónicos para llevar salud, enfrentando caminos peligrosos para educar o conquistando el mundo con nuestra cocina, los peruanos y peruanas siguen demostrando que hacer patria no solo es un acto simbólico, sino un trabajo diario hecho con pasión, entrega y orgullo.