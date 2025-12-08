Francisco Belaunde considera que solicitud de Cancillería ante la OEA por caso Betssy Chávez es una "maniobra con fines internos"

El internacionalista Francisco Belaunde calificó la solicitud de la Cancillería peruana ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para ajustar los términos del Tratado de Caracas tras el asilo concedido a Betssy Chávez por México como una maniobra interna del Gobierno.

En el programa Las cosas como son, Belaunde dijo que esta medida busca postergar la entrega del salvoconducto exigido por la Convención de Caracas, como una forma de liberar presiones políticas, aunque consideró no alteraría la decisión final de México, pese a estar motivada por simpatías ideológicas, de acuerdo a su criterio.

"Yo no sé hasta qué punto la Cancillería cree realmente en lo que está proponiendo, yo creo que eso es básicamente una maniobra con fines internos me parece", expresó el internacionalista.

Belaunde calificó la medida como ingeniosa para dilatar el proceso, aunque advirtió su ineficacia a largo plazo, ya que México mantiene la decisión final.

"No creo que la Cancillería crea seriamente que esto vaya a tener finalmente un buen fin, porque además tampoco cambian las cosas eso de obligar a que el país asilante tenga que revisar la documentación que le da el Estado territorial, en este caso del Perú, sobre la situación jurídica de la señora. Eso no quita que igual el país asilante va a tener eh la decisión final de dar o no el asilo", explicó.

"De acuerdo a la convención ellos tienen la sartén por el mango, ellos son los que deciden", agregó.

No obstante, Belaunde también consideró que México "está abusando" de la figura del asilo en el caso de Betssy Chávez, por simpatías ideológicas.

Como se sabe, el gobierno de Claudia Sheinbaum, sucesora de Andrés Manuel López Obrador, ambos del partido Morena y cabezas de la autodenominada Cuarta Transformación en el país norteamericano, han sostenido su defensa a Pedro Castillo tras el fallido del golpe de Estado de diciembre de 2022, hecho por el que también Betssy Chávez ha sido sentenciada a prisión efectiva.

Hugo de Zela ante la OEA

El último 3 de diciembre, el canciller Hugo de Zela se presentó ante el Consejo Permanente de la OEA, donde instó a evaluar los pedidos de asilo con información del Estado territorial para evitar su uso en eludir la justicia por criterios ideológicos.



“Lo que proponemos es afrontar juntos estos desafíos y proponemos hacerlo conviniendo que, cuando se evalúen los pedidos de asilo diplomático en el marco de la Convención de Caracas y otros instrumentos, la naturaleza de los delitos se analice de manera oportuna y objetiva, con la información proporcionada por el Estado territorial, así como otras fuentes confiables antes de decidir si es procedente conceder el asilo solicitado”, argumentó De Zela en su intervención.

Además, advirtió contra la politización de esta figura: “Es esencial no desvirtuar la institución del asilo diplomático y evitar que se convierta, en función a criterios ideológicos, en un instrumento para eludir la justicia”, enfatizó.