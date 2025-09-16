Cusco: manifestantes dan tregua para el paso de trenes de Machupicchu hacia Ollantaytambo, según Defensoría del Pueblo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los manifestantes que bloquearon las vías en el sector de Qoriwayrachina, en Cusco, han brindado una tregua de 18 horas, desde las 2:00 p.m. de hoy, martes, hasta mañana, miércoles, a las 8:00 a.m.

De esta manera, la ruta ferroviaria desde Machupicchu Pueblo hasta Ollantaytambo ya se encuentra habilitada para el paso de trenes y el trasladado de turistas varados, según informó Óscar Luque, representante de la Defensoría del Pueblo en la ciudad imperial.

Esta tregua permitirá que los turistas salgan de Machupicchu Pueblo hacia Ollantaytambo. Sin embargo, el acuerdo no incluye -por el momento- el traslado de turistas de Ollantaytambo hacia Machupicchu Pueblo, según indicó el vocero de la Defensoría del Pueblo en Cusco. Esta posibilidad dependerá de la mesa de diálogo entre autoridades de Cusco y miembros del Ejecutivo que fue anunciada para esta tarde.

“El acuerdo al que se ha llegado es que se permite el transito libre hasta mañana a las 8:00 de la mañana”, dijo Luque.

#Cusco ✅️Nos trasladamos al sector de Qoriwayrachina, en el distrito de Machupicchu, donde dialogamos con el presidente de la comunidad campesina San Antonio de Torontoy, con el director de la empresa Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy y con la presidenta del Comité de Lucha… pic.twitter.com/OE7HmO5Med — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) September 16, 2025

Vía del tren fue reparada

De acuerdo con información policial, la vía de tren, que fue dañada con un forado debajo de su estructura que debilitó el riel, fue reparada a la altura del kilómetro 83 en el distrito de Ollantaytambo hacia Machupicchu Pueblo.

Estos trabajos fueron filmados en un video donde se muestra que la vía de tren quedó operativa para el paso de trenes.

