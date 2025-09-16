Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30

Cusco: manifestantes dan tregua para el paso de trenes de Machupicchu hacia Ollantaytambo, según Defensoría del Pueblo

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Los manifestantes permitieron reabrir de manera temporal la vía férrea entre Machupicchu Pueblo y Ollantaytambo, lo que facilitará el traslado de turistas varados.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Cusco
00:00 · 01:34
La ruta ferroviaria desde Machupicchu Pueblo hasta Ollantaytambo ya se encuentra habilitada para el paso de trenes.
La ruta ferroviaria desde Machupicchu Pueblo hasta Ollantaytambo ya se encuentra habilitada para el paso de trenes. | Fuente: RPP

Los manifestantes que bloquearon las vías en el sector de Qoriwayrachina, en Cusco, han brindado una tregua de 18 horas, desde las 2:00 p.m. de hoy, martes, hasta mañana, miércoles, a las 8:00 a.m.

De esta manera, la ruta ferroviaria desde Machupicchu Pueblo hasta Ollantaytambo ya se encuentra habilitada para el paso de trenes y el trasladado de turistas varados, según informó Óscar Luque, representante de la Defensoría del Pueblo en la ciudad imperial.

Esta tregua permitirá que los turistas salgan de Machupicchu Pueblo hacia Ollantaytambo. Sin embargo, el acuerdo no incluye -por el momento- el traslado de turistas de Ollantaytambo hacia Machupicchu Pueblo, según indicó el vocero de la Defensoría del Pueblo en Cusco. Esta posibilidad dependerá de la mesa de diálogo entre autoridades de Cusco y miembros del Ejecutivo que fue anunciada para esta tarde.

“El acuerdo al que se ha llegado es que se permite el transito libre hasta mañana a las 8:00 de la mañana”, dijo Luque.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Vía del tren fue reparada

De acuerdo con información policial, la vía de tren, que fue dañada con un forado debajo de su estructura que debilitó el riel, fue reparada a la altura del kilómetro 83 en el distrito de Ollantaytambo hacia Machupicchu Pueblo.

Estos trabajos fueron filmados en un video donde se muestra que la vía de tren quedó operativa para el paso de trenes.

Reparación de la vía.
Reparación de la vía. | Fuente: RPP

Te recomendamos

Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Cusco Tren Machupicchu Ollantaytambo Defensoría del Pueblo

Más sobre Cusco

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA