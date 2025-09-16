Últimas Noticias
Tren humanitario con turistas varados en Machupicchu saldrá esta noche hacia Ollantaytambo tras tregua, según PNP

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

En diálogo con RPP, el general Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, informó que el tren saldrá de Machupicchu Pueblo alrededor de las 9:00 p.m. de hoy y estará llegando a Ollantaytambo entre las 10:30 p.m. y 11:00 p.m.

Cusco
00:00 · 03:23
El general Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, informó que se estima que a las 9:00 p.m. de hoy salga de Machupicchu Pueblo un tren humanitario.
El general Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, informó que se estima que a las 9:00 p.m. de hoy salga de Machupicchu Pueblo un tren humanitario.

La actual situación en Cusco ha generado una crisis para el turismo en la región. En este contexto, un grupo considerable de turistas se encuentra varado en Machupicchu Pueblo tras el bloqueo de las vías ferroviarias en el sector de Qoriwayrachina.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha informado que han logrado alcanzar una tregua de 18 horas con los manifestantes, la cual estará vigente desde las 2:00 p.m. de hoy, martes, hasta mañana, miércoles, a las 8:00 a.m.

Al respecto, el general Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, informó que se estima que a las 9:00 p.m. de hoy salga de Machupicchu Pueblo un tren humanitario para trasladar a los turistas varados hacia Ollantaytambo. La hora de llegada al distrito cusqueño está proyectada entre las 10:30 p.m. y 11:00 p.m.

“Estamos esperando que la empresa privada, que son los que llevan los trenes, den la disposición para proceder a hacer que los turistas que se encuentran varados, además también de personas que han entrado por Santa Teresa caminando a Machupicchu, puedan abordar este tren. De modo tal que, más o menos, entre las 22:30 y 23:00 horas ya estén en Ollantaytambo”, informó el general.

Asimismo, el alto mando de la PNP indicó que calculan que serán alrededor de 200 turistas los que serán trasladados en este tren humanitario. En esa misma línea, precisó que la unidad contará con resguardo policial para garantizar su traslado hacia Ollantaytambo sin inconvenientes.

“Nosotros tenemos la convicción y el acompañamiento de la Policía en todo momento para efectos de que este tren, que salga de Machupicchu hacia Ollantaytambo, llegue sin ninguna novedad. Ello basado en la tregua que logró el defensor del Pueblo, el doctor Luque. Estamos contando con que se respete esa situación”, señaló.  

“[…] Se ha previsto la suficiente cantidad de efectivos de la Policía Nacional estwén delante de ellos utilizando un monorriel, en el cual van a estar haciendo una especie de liebre para tener la certeza de que la vía está libre y los trenes pueden circular sin ningún problema hacia esta ciudad”, acotó.

Recomienda a turistas que no ingresen a Machupicchu Pueblo por Santa Teresa

El general Julio Becerra indicó que fue informado que turistas han ingresado a Machupicchu Pueblo caminando por el distrito de Santa Teresa. El alto mando PNP recomendó que no se utilice este medio debido a que “no es el más idóneo” y puede generar que más visitantes se queden varados.

“La recomendación sería que no se utilice ese medio porque no es más idóneo para llegar a Machupicchu, teniendo en cuenta que, además y esto obedece a la decisión de la empresa que maneja los trenes, si acaso no hubiera el servicio de trenes, pues vamos a tener otra vez el mismo problema de tener turistas varados y creo que lo importante es que no sigan ingresando turistas por ese lugar. En realidad, es un problema llevarlos caminando por allá”, aseveró.

Sin embargo, precisó que, efectivos de la PNP ya se encuentran desplazados en Santa Teresa en caso se presente alguna situación de emergencia.  

Cusco Machupicchu Ollantaytambo PNP

