¿Como se contagia a los humanos? El epidemiólogo Sergio Recuenco indicó que las personas se pueden infectar al manipular las aves vivas o fallecidass con gripe aviar, o al estar en contacto con sus secreciones. En ese sentido, aclaró que "no es un contagio casual, es un contagio por contacto directo" con el ave. Además, recalcó que bañarse en el mar no es un factor de riesgo. "Tampoco es que si uno está bañándose en una playa y hay algunas aves muertas, el agua le va a contagiar. Eso no es así. El bañarse en el agua del mar no da este tipo de enfermedad", precisó.