Juan Carlos Liendo: Dina Boluarte debe viajar a Santa Rosa de Loreto para dar "respaldo político a las Fuerzas Armadas"

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El exdirector Nacional de Inteligencia advirtió que los recientes gestos y acciones de Colombia evidencian una “voluntad de escalar el conflicto” y que el riesgo principal es la movilización de civiles armados vinculados a grupos irregulares.

Estado
Liendo señaló existen acciones que forman parte de lo que denominó una “guerra híbrida”
Liendo señaló existen acciones que forman parte de lo que denominó una "guerra híbrida" | Fuente: RPP

El exdirector Nacional de Inteligencia Juan Carlos Liendo afirmó que la mandataria Dina Boluarte debería viajar a Santa Rosa de Loreto para brindar “respaldo político a la población y a las Fuerzas Armadas” ante las recientes tensiones con Colombia

"Lo que se ha producido con la detención de los topógrafos, el izamiento de la bandera, el acercamiento de policías a la isla, son hechos concretos que evidencian que existe una voluntad de escalar el conflicto. Lamentablemente, y algo que no tiene por qué producirse, se está llevando a cabo de forma programada", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

Además, Liendo explicó que este tipo de acciones forman parte de lo que denominó una “guerra híbrida”, combinando narrativa política, gestos simbólicos y acciones en el terreno.

Riesgo de enfrentamiento armado radica en la movilización de fuerzas irregulares, apunta Liendo

Respecto de la posibilidad de un enfrentamiento armado directo con las Fuerzas Armadas de Colombia, Liendo consideró que es “muy remota” debido al profesionalismo de ambas instituciones militares. 

Sin embargo, advirtió que el riesgo radica en la movilización de fuerzas irregulares, como facciones de las FARC o el ELN, bajo otras denominaciones, que podrían acercarse armadas a la zona en disputa.

En tanto, el exfuncionario instó a mantener abiertos los canales diplomáticos y de comunicación militar para prevenir incidentes, pero también a garantizar que las Fuerzas Armadas cuenten con el equipamiento necesario para responder ante cualquier eventualidad.

00:00 · 00:00

