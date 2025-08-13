Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Transportistas fluviales colocan bandera peruana en la isla Chinería en Loreto y anuncian marcha por la paz

Los transportistas fluviales han colocado una bandera peruana en la isla Chinería.
Los transportistas fluviales han colocado una bandera peruana en la isla Chinería. | Fuente: RPP
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Un equipo de RPP llegó hasta la isla Chinería, donde el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero colocó una bandera de su país. En respuesta, los transportistas fluviales de la zona han instalado banderas peruanas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La colocación de una bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería, en Loreto, a manos del precandidato presidencial Daniel Quintero, ha generado indignación entre los pobladores del lugar.

Tras las acciones del también exalcalde de Medellín, los transportistas fluviales han colocado una bandera peruana en la isla Chinería.

Noticia en desarrollo…  

Transportistas fluviales anuncian marcha por la paz.
Transportistas fluviales anuncian marcha por la paz. | Fuente: RPP / Diego Cáceres

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Loreto Chinería Santa Rosa

Más sobre Loreto

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA