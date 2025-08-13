Transportistas fluviales colocan bandera peruana en la isla Chinería en Loreto y anuncian marcha por la paz

Un equipo de RPP llegó hasta la isla Chinería, donde el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero colocó una bandera de su país. En respuesta, los transportistas fluviales de la zona han instalado banderas peruanas.
La colocación de una bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería, en Loreto, a manos del precandidato presidencial Daniel Quintero, ha generado indignación entre los pobladores del lugar.
Tras las acciones del también exalcalde de Medellín, los transportistas fluviales han colocado una bandera peruana en la isla Chinería.
Noticia en desarrollo…