Patricia Juárez presentó moción para declarar persona no grata a Daniel Quintero e impedir su ingreso a Perú

Este martes, el precandidato presidencial Daniel Quintero publicó un video en sus redes sociales en el que se le ve colocando la bandera colombiana en el distrito Santa Rosa, en la isla Chinería, en la región Loreto. Así, el también exalcalde de Medellín se atribuyó la autoría del hecho que ha generado indignación en la población peruana.

Tras la publicación del polémico video, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, anunció en sus redes sociales que presentó una moción para declarar persona no grata a Quintero e impedirle el ingreso al país.

“Su provocación al izar la bandera de su país en territorio peruano es una afrenta directa a nuestra soberanía. ¡Esta provocación no quedará impune!”, escribió la parlamentaria en su cuenta de X (antes Twitter).

Según señala la moción, el precandidato colombiano “ha protagonizado un acto inaceptable al izar la bandera de su país en la isla Chinería, territorio peruano, sin autorización alguna de las autoridades competentes del Perú”.

Asimismo, el documento indica que la acción de Quintero representa una “afrenta directa a la soberanía nacional, afectando la integridad territorial de la República y vulnerando normas de derecho internacional que reconocen y protegen la jurisdicción plena del Estado peruano en sus fronteras”.

“Tales acciones no solo representan una provocación política, sino también ponen en riesgo las relaciones bilaterales y la estabilidad en la zona fronteriza”, agrega el documento.

En la previa, la parlamentaria de Fuerza Popular señaló a RPP que el Congreso de la República no permitirá que este “acto de provocación” contra Perú quede impune y que espera que su moción sea respaldada por la representación nacional.

He presentado una moción para declarar persona no grata e impedir el ingreso al Perú del precandidato colombiano Daniel Quintero. Su provocación al izar la bandera de su país en territorio peruano es una afrenta directa a nuestra soberanía ¡Esta provocación no quedará impune! pic.twitter.com/r8Br8TWVjM — Patricia Juarez (@patty_juarez_) August 12, 2025

Quintero se atribuyó izamiento de bandera colombiana en Santa Rosa de Loreto

El anuncio de Juárez ocurre luego de que Quintero se atribuyera el haber izado la bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa.

Mediante su cuenta de X, el exalcalde de Medellín compartió una grabación de video en la que se le observa cruzar un río y señalar que Colombia “se defiende con el alma”.

“De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú. Ya nos robaron demasiado con Panamá y el mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presidente, si Dios quiere, así lo haré”, señaló.

"No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres. Orgulloso de mi patria, es mi bandera y la izo aquí para declararla como lo que es: territorio colombiano. Viva Colombia, Colombia se defiende", acotó.

Cabe señalar que, esta no es la primera publicación de Quintero con respecto a la soberanía peruana en el distrito loretano. El pasado jueves 7 de agosto aseguró en sus redes sociales que no descartaría "ir a la guerra si Perú insiste en dejar a Leticia sin el Amazonas".

Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia. 🇨🇴 pic.twitter.com/rQnxpTxfdK — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 12, 2025