Gutiérrez Ticse dice que la mayoría del TC consideró que la decisión del PJ sobre caso Delia Espinoza fue "apresurada"

Para el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, el Tribunal Constitucional no debería pronunciarse sobre una medida cautelar provisional dentro de un proceso competencial.

El Tribunal Constitucional (TC) suspendió los efectos de la medida cautelar aprobada por el Poder Judicial que establecía la reposición de Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación, después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abriera un proceso disciplinario contra ella y ordenara su suspensión por seis meses.

Gustavo Gutiérrez Ticse, integrante de ese organismo, dijo que la mayoría del TC consideró que la decisión del Poder Judicial fue "apresurada". Según el argumento mayoritario, la cautelar no debió tomarse en ese estadio, puesto que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aún se encontraba sustanciando el procedimiento de fondo y no había finalizado.

Según el magistrado, la mayoría de los miembros del TC coincidieron en que la medida cautelar emitida por el Poder Judicial no debió tomarse en esa etapa del proceso, ya que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aún estaba en el proceso de sustanciación del fondo y no lo había concluido.

"Debe imperar el respeto por las decisiones judiciales"

Gutiérrez Ticse explicó que, desde una perspectiva principista, el TC no debería pronunciarse sobre una medida cautelar provisional dentro de un proceso competencial. "Considero que el Tribunal Constitucional no puede, a través de un proceso competencial, tomar una decisión sobre esa cautelar, porque es provisoria", indicó en una entrevista con el programa Las cosas como son, de RPP TV.

"El tema recién debía resolverse cuando veamos el fondo de la pretensión, cuando discutamos si es que acá hay una invasión de competencias o no, ahí determinemos cuáles son los actos sujetos a control de la Junta Nacional de Justicia por el Poder Judicial y cuáles no son objetos de esa de ese control", explicó.

En cuanto a la medida cautelar que favoreció a Espinoza, en la que se alegaba "violación de derechos fundamentales", Gutiérrez Ticse subrayó la importancia de respetar las resoluciones judiciales. "En el Perú, debe imperar el respeto por las decisiones judiciales", afirmó.

El magistrado concluyó que el debate sobre la demanda competencial interpuesta por la JNJ contra el Poder Judicial, en el contexto de la reposición de Espinoza, debe resolverse solo cuando se aborde el fondo del asunto.

Gutiérrez Ticse espera que el TC tome una decisión final sobre este conflicto competencial, que busca aclarar cuándo el Poder Judicial puede intervenir en casos donde la JNJ pueda estar afectando derechos fundamentales, entre enero y marzo próximos.