JNJ dispone rehabilitar el título de fiscal supremo a Luis Arce, magistrado vinculado al caso Cuellos Blancos

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió rehabilitar el título de fiscal supremo a Luis Arce Córdova, magistrado vinculado al caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Dicha disposición fue dada a conocer ayer, viernes, en la página web de la entidad, y lleva la firma de su presidente, Gino Ríos.

La resolución indica además que se debe "dejar sin efecto la inscripción de la sanción de destitución del referido fiscal en su respectivo registro personal". Como se sabe, Arce Córdova fue destituido por la JNJ en dos procesos: por sus audios con César Hinostroza y por declinar como miembro del Jurado Nacional de Elecciones en pleno proceso electoral.

Asimismo, la entidad encargada de nombrar jueces y fiscales dispuso notificar su resolución al fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez, "para su conocimiento y fines pertinentes"; es decir, para que se haga efectiva la reincorporación de Arce en el cargo y ocupe su puesto en la Junta de Fiscales Supremos (JFS).

La JNJ indicó que la decisión fue tomada "por unanimidad" en su sesión plenaria del pasado 3 de diciembre, y se adoptó al día siguiente de que el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima notificara a dicha entidad su sentencia a favor de la habilitación de Luis Arce como fiscal supremo titular y que ordenara su reposición.

¿Por qué casos fue destituido Luis Arce?

En julio de 2021, la JNJ destituyó a Luis Arce por haber incurrido en faltas muy graves previstas en los numerales 6 y 11 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal.

Esto es: "interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano fiscal o la función fiscal" y "establecer relaciones de carácter extraprocesal con las partes o terceros, que afecten su objetividad e independencia, o la de otros, en el desempeño de la función fiscal".

La decisión se tomó tras conocerse audios de conversaciones entre Arce Córdova y César Hinostroza, que se habrían dado en 2018, cuando el primero se desempeñaba como representante del Ministerio Público en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según una investigación de IDL-Reporteros, en uno de esos audios, Hinostroza Pariachi, actualmente prófugo de la justicia, le habría pedido a Luis Arce que reciba en su despacho a Víctor Soto Remuzgo, en ese entonces personero legal del partido Unión por el Perú (UPP). "Es un tema de vida o muerte para ellos”, le habría dicho Hinostroza. La respuesta de Arce habría sido aceptar la proposición, pero indicó que el representante de UPP sería recibido por "Carolina", quien contaba con su "confianza".

Una posterior investigación a cargo del fiscal supremo Pablo Sánchez arribó a que, el 30 de mayo de 2018, Leonor Carolina Romero, asesora de Arce, recibió a Víctor Soto Remuzgo. Al día siguiente, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas declaró fundado un recurso a favor de UPP.

La JNJ destituyó a Luis Arce por faltas muy graves a raíz de sus conversaciones con César Hinostroza.Fuente: Andina

La segunda sanción llevada a cabo por la JNJ contra Luis Arce culminó en junio de 2022 cuando, por unanimidad, los magistrados lo destituyeron por haber declinado de su cargo como miembro del pleno del JNE, en 2021, en pleno proceso electoral, con lo que dejó sin quórum al organismo.

Como se recuerda, el 23 de junio de ese año, Arce remitió una carta al entonces presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, a través de la cual presentó "formalmente" su "declinación irrevocable" al cargo, alegando que no quería "convalidar falsas deliberaciones constitucionales".

Esto ocurrió luego de la segunda vuelta electoral en que resultó elegido presidente de la república Pedro Castillo, con lo cual su contendora, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, cuestionó los resultados alegando un supuesto fraude y presentando masivos recursos de nulidad contra las actas de votación.

Ante ello, la JNJ abrió un proceso disciplinario inmediato contra Arce, alegando incumplimiento por parte del magistrado de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica del JNE, que prohíbe la renuncia al cargo.

Además, se señaló un adelanto de opinión sobre nulidades de actas electorales sin que aún exista un pronunciamiento institucional del JNE; y el haber proferido frases ofensivas contra magistrados del Ministerio Público, Poder Judicial, JNJ, JNE y la ONPE, "cuestionando su neutralidad e imparcialidad", según alegó Inés Tello, miembro de la JNJ en aquel entonces.

No obstante, en marzo de este año, el Tribunal Constitucional (TC) emitió dos sentencias en que declaró la inconstitucionalidad del proceso disciplinario inmediato llevado a cabo por la JNJ, "por ser una violación directa al principio de jerarquía normativa". Ante ello, la junta dispuso "declarar la nulidad de oficio de todos los procedimientos disciplinarios inmediatos en trámite, así como de todo lo actuado en los mismos".

Así las cosas, el pasado mes de mayo, el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima declaró fundada una demanda de amparo de Luis Arce y ordenó su reposición como fiscal supremo, al considerar que la JNJ, en el procedimiento por su declinación al pleno del JNE, había vulnerado "su derecho al debido procedimiento". No obstante, aún dicha reposición no podía hacerse efectiva por tener vigente otra destitución.

Sin embargo, el último noviembre, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima anuló la segunda destitución de Arce, al alegar que esta también se realizó en el marco de un procedimiento disciplinario inmediato.

Finalmente, el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó a la JNJ la rehabilitación de Luis Arce como fiscal supremo titular, por no haber "imposibilidad material para ejecutar lo ordenado en el proceso constitucional".

También desde el Congreso

El 22 de enero de este año, la entonces fiscal de la nación Delia Espinoza presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Arce Córdova por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, dado que, entre los años 2009 y 2019, el magistrado "abusando de su cargo" habría "incrementado de manera sustancial e ilícita su patrimonio en un monto ascendente a" más de un millón de soles, según una "pericia contable financiera".

📢 Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra Luis Arce Córdova, en su actuación como juez superior, fiscal supremo y miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones, como presunto… pic.twitter.com/g47qZ6BTd5 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 23, 2025

No obstante, el último 11 de julio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó con 13 votos a favor, uno en contra y 2 abstenciones el informe de calificación que recomendó declarar improcedente la referida denuncia puesto que, entre otros motivos, alegaba que no se había "identificado" que el incremento de dicho patrimonio "provenga del uso abusivo del cargo". Además, consideró que el informe pericial "presentaría deficiencias metodológicas y omisiones relevantes".